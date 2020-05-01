Новый генеральный прокурор Азербайджана выступил в Милли Меджлисе (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное мне высокое доверие.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сказал новый генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Кямран Алиев отметил, что в годы независимости Азербайджан прошел трудный и славный путь развития.

"Благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева страна вышла из трудной ситуации, вступив на путь развития. Сегодня благодаря прогрессивной внутренней и внешней политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан занял одну из ведущих позиций в мире," - сказал Кямран Алиев.

Он сообщил, что проводимые в стране реформы и процесс обновления затрагивают и прокуратуру Азербайджана.

"Прокуратура Азербайджана, основная задача которой заключается в исполнении и применении в стране законов, всегда чувствовала внимание высшего руководства страны. Следует отметить, что фундамент развития прокуратуры Азербайджана заложен великим лидером Гейдаром Алиевым, и в результате всесторонних реформ, проведенных за прошедшие годы, прокуратура превратилась в укомплектованный профессиональными кадрами современный орган, в надежного гаранта прав и свобод человека, в структуру, которая достойно выполняет возложенные на нее обязательства по защите легитимности и государственности.

Реформы, ставшие результатом решительной политической воли Президента Ильхама Алиева, и продолжающиеся по сей день, на данном этапе ставят перед прокуратурой Азербайджана новые и крайне важные задачи. Первая из предстоящих важнейших задач – повышение эффективности в борьбе с преступностью, угрожающей государственной безопасности, защита государственности от внутренних и внешних врагов; вторая – повысить усилия в борьбе со всеми видами преступности и по защите законности совместно с другими правоохранительными органами, в том числе МВД и СГБ; третья – расширить участие прокуратуры в надежной защите прав и свобод граждан; четвертая – осуществить серьезные меры по борьбе со всеми проявлениями коррупции, а также с преступлениями, совершенными должностными лицами, как в государственном, так и в частном секторах; пятая – оптимизация налоговой и таможенной политики в контексте осуществляемых в настоящее время в стране реформ, нацеленных на социально-экономическое развитие, формирование благоприятной бизнес-среды и поддержка предпринимательства правовыми методами; шестая - принимать участие в таких важных стратегических мероприятиях как ведение эффективной борьбы с теневой экономикой; седьмая – повышение уровня защиты государства в судах, соблюдение сбалансированной политики наказания; восьмая – укрепление сотрудничества с международными партнерами и внедрение передового международного опыта в текущей деятельности" - отметил он.

Рассказав о работе, проделанной в стране в направлении пресечения широкого распространения бушующей во всем мире пандемии коронавируса, Кямран Алиев подчеркнул: «В результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной политики осуществляются эффективные меры по борьбе с коронавирусом, населению и субъектам предпринимательства оказывается полная государственная поддержка».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова)