Президент Ильхам Алиев: В правоохранительных органах, как и в других сферах, есть большая потребность в реформах

БАКУ /Trend/ - В органах прокуратуры, как и во всех сферах, есть необходимость в еще более широкомасштабных реформах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

"Сегодня вы назначаетесь на должность генерального прокурора Азербайджанской Республики. Надеюсь, что вы оправдаете это высокое доверие. Вы работаете в органах прокуратуры уже более 30 лет. Вы начали работать еще в советское время, а в последние шесть лет занимаете должность заместителя генерального прокурора Азербайджанской Республики. Надеюсь, что накопленный опыт позволит вам добиться результатов в области совершенствования работы органов прокуратуры и углубления реформ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в органах прокуратуры, как и во всех сферах, есть необходимость в еще более широкомасштабных реформах.

"Сегодня результаты реформ во всех сферах жизни Азербайджана высоко оцениваются гражданами. Реформы означают обновление, новый подход, адаптацию к современным условиям. Проводя реформы, мы усиливаем нашу страну и обусловливаем ее дальнейшее устойчивое развитие. Прогресс без реформ невозможен. Поэтому в правоохранительных органах, как и в других сферах, есть большая потребность в реформах. Надеюсь, что прокуратура Азербайджанской Республики добьется успехов в проведении этих реформ", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня осуществляются широкомасштабные реформы в политической сфере.

"Могу сказать, что в период независимости до сих пор по масштабам и результатам не наблюдалось проведения реформ такого уровня. Политический диалог, предложенный властью, можно сказать, происходит, и мы уже видим первые позитивные проявления этого диалога. Можно сказать, все основные политические силы нашей страны присоединились к диалогу и выразили к нему позитивное отношение. Таким образом, считаю, что в предстоящие годы будут предприняты важные шаги в деле усовершенствования, модернизации политической системы, построения политических отношений в Азербайджане на здоровой основе. Должен еще раз отметить, что никто в Азербайджане не должен преследоваться из-за политических взглядов, политической принадлежности, политической деятельности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В то же время, подчеркнул глава государства, устойчивое развитие нашей страны невозможно без проведения экономических реформ.

"Еще несколько лет назад я сказал, что нам необходимо подготовиться к постнефтяному периоду, и этот период по сути уже наступил. Потому что кризис, наблюдаемый на нефтяных рынках, очень негативно повлиял на доходы, можно сказать, всех стран, богатых нефтью. Поэтому наша основная цель заключается в развитии ненефтяного сектора, и достигнутые в этом направлении результаты опираются именно на реформы, являются результатом проведенных реформ. Именно в результате прозрачности, точности и реформ объем бюджетных поступлений в прошлом году увеличился сверх прогноза на 1 миллиард манатов, и в значительной степени эти средства позволили реализовать многие социальные проекты. Итоги первого квартала нынешнего года свидетельствуют о том, что, несмотря на пандемию, есть экономический рост. Правда, он измеряется очень маленькими цифрами – 1,1 процента. Однако в ходе недавней встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития выяснилось, что во многих странах сегодня наблюдается экономический спад. Он не исключен и у нас, так как пандемия оказала очень большое негативное влияние на экономику страны. Но во всяком случае итоги первого квартала показывают, что экономика увеличилась на 1,1 процента, а ненефтяная экономика – более чем на 3 процента", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что основная причина всего этого – проведенные реформы, что позволяет нам осуществлять широкомасштабные программы в социальной сфере, в том числе в прошлом году было улучшено социальное положение 4,2 миллиона человек, значительно увеличились минимальная заработная плата, минимальные пенсии, пособия.

"В связи с коронавирусом в нынешнем году было обеспечено принятие дополнительных мер в этом направлении. Эти шаги еще раз продемонстрировали, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Это всегда должно расцениваться как основная цель, основной фактор во всех делах и для органов прокуратуры", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.