Президент Ильхам Алиев: Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества

БАКУ /Trend/ - Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

"Другая важная задача – борьба с коррупцией и взяточничеством. Считаю, что органам прокуратуры следует активнее работать в этом направлении. В Азербайджане ведется очень серьезная борьба с этими негативными явлениями. Я неоднократно высказывался по этому вопросу. Я предупредил всех государственных чиновников и даже сказал, что если какой-то государственный чиновник не может или не желает внести изменения в свою работу, то пусть добровольно уйдет с государственной службы. Но, к сожалению, для некоторых мои слова не послужили уроком, и в итоге Служба государственной безопасности, проведя несколько операций, разоблачила взяточников, высокопоставленных лиц, которые уже привлечены к уголовной ответственности. Арестованы главы исполнительной власти Агстафинского, Билясуварского, Евлахского, Нефтчалинского районов, общественности предоставлена и впредь будет предоставляться подробная информация по этому вопросу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что также недавно председатель Бинагадинского поселкового муниципалитета был обвинен в продаже разрешительного документа и задержан с поличным.

"Представитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района по городу Исмаиллы занимался присвоением помощи, забирал себе помощь, отправленную бедным. По делу арестованных глав исполнительной власти идет следствие. Но продемонстрированные сегодня видеокадры свидетельствуют о том, что взяточничество было основным принципом для этих людей. То есть, всем соответствующим структурам, как правило, ежемесячно приходилось давать взятку главам и другим представителям исполнительной власти. К сожалению, такие негативные факты имеются и в других районах. Информация об этом есть, и еще раз хочу сказать, никому не удастся избежать ответственности. Никто не может быть выше закона, и если кто-то думает, что его близкие, знакомые, родственники, высокопоставленные друзья ему помогут, то ошибается. Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества. Во всяком случае, мы должны постараться сузить поле деятельности для коррупции и взяточничества как административными путями, так и институциональными методами. Одновременно применяются и будут применяться и меры наказания", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому необходимо широко проанализировать работу в этих четырех районах, где арестованы главы исполнительной власти.

"Вчера мне уже сообщили, что арестованный глава исполнительной власти Билясуварского района отобрал у нескольких людей земельные участки. Эти граждане открыто обратились ко мне, и немедленно было дано указание изучить данный вопрос. Если этот сигнал подтвердится, то эти земли должны быть возвращены гражданам. Поэтому органам прокуратуры следует быть активными в этих делах. Сегодня, в этот тяжелый период красть предоставляемые продукты, присваивать предназначенную рабочим зарплату - это и преступление, и большая бессовестность. Мы выделяем эти средства, чтобы человек, который не может найти сегодня работу, был обеспечен работой хотя бы на уровне минимальной зарплаты. Это – общественные работы. Таким образом мы обеспечиваем людей работой. Если на первоначальном этапе было создано примерно 30 тысяч рабочих мест, то в настоящее время я дал указание довести их число до 90 тысяч. Но на первоначальном этапе распределение данных средств осуществлялось главами исполнительной власти", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, имевшиеся здесь факты бесконтрольности и коррупции фактически лишили многих людей предоставленной государством помощи.

"Это бессовестность, иначе не назовешь. Сегодня мы уже усилили контроль, Министерству труда и социальной защиты населения также было поручено усилить контроль за этим делом. Но, несмотря на это, в рабочих кабинетах, карманах арестованных глав и представителей исполнительной власти вновь находят карты, причитавшиеся этим бедным людям. Поэтому с этими и другими явлениями необходимо вести очень серьезную борьбу", - сказал глава государства.