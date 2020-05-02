Состоялось заседание Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса
Политика 2 мая 2020 15:28 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).
Как передает в субботу Trend, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о назначении и освобождении от должности ряда судей Апелляционного и Верховного судов.
После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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