БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).

Как передает в субботу Trend, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о назначении и освобождении от должности ряда судей Апелляционного и Верховного судов.

После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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