Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Польши Анджею Дуде поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Польша – Дня Конституции.

Нынешний уровень дружественных связей между нашими странами, расширение взаимовыгодного сотрудничества вызывают удовлетворение. Уверен, что отношения стратегического партнерства и впредь будут углубляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – постоянного благосостояния", - говорится в письме главы государства.