Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Польши Анджею Дуде поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Польша – Дня Конституции.
Нынешний уровень дружественных связей между нашими странами, расширение взаимовыгодного сотрудничества вызывают удовлетворение. Уверен, что отношения стратегического партнерства и впредь будут углубляться на благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – постоянного благосостояния", - говорится в письме главы государства.
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