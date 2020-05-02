МИД Азербайджана направил Казахстану ноту (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был приглашён в министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу.

Об этом в субботу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

В ходе встречи замминистра выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с гибелью одного и ранением двух человек в результате применения оружия при задержании граждан Азербайджана Ибрагимова, Нуриева, Ахмедова и Новрузова сотрудниками береговой охраны пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана в Каспийском море 30 апреля 2020 года, и представил послу соответствующую ноту МИД Азербайджана.

В ходе встречи замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов подчеркнул, что применение огнестрельного оружия, повлекшее человеческие жертвы, не соответствует механизму совместного сотрудничества между погранслужбами, и духу дружеских и братских взаимоотношений двух стран.

В то же время, в соответствии с принципами отношений между двумя союзническими странами и стратегическими партнерами замминистра попросил казахстанскую сторону всесторонне и объективно расследовать данный инцидент, гибель и ранение граждан Азербайджана, а также проинформировать азербайджанскую сторону о результатах следствия. Также азербайджанская сторона обратилась в связи со скорейшей выдачей тела гражданина Азербайджана, погибшего во время инцидента.

Посол Абдыкаримов в свою очередь выразил сожаление о том, что произошедший инцидент привел к человеческим жертвам, также выразил соболезнования близким погибшего и сказал, что надеется на скорейшее выздоровление раненых. Дипломат также отметил, что доведет до сведения своей страны ноту и серьезную обеспокоенность Азербайджана по поводу случившегося.

Было отмечено, что посольство Казахстана в Азербайджане окажет необходимую помощь для скорейшего возвращения тела гражданина Азербайджана на родину.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)