Айдын Гусейнов: Поскольку угроза распространения коронавируса не исчезла, граждане должны оставаться дома

БАКУ /Trend/ - Поскольку угроза распространения коронавируса не исчезла, граждане должны оставаться дома и не участвовать в массовых мероприятиях. Мы должны защищать себя и общество, проявив ответственность.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, сложилась такая ситуация, что большинство развитых стран мира оказались в беспомощном состоянии.

"Осуществление в нашей стране превентивных мер в такое трудное и тяжелое время, а также широкомасштабных мер социальной поддержки, под руководством Президента Ильхама Алиева, было не только встречено не только с чувством признательность нашим народом, но и стало примером для многих стран.

Наше государство подтверждает конкретными фактами, что всегда находится рядом с людьми. Хотел бы отметить, что значительная часть заработной платы лиц, занятых в сферах, наиболее пострадавших от пандемии в нашей стране, оплачивается государством, а число людей, принадлежащих к этой категории, составляет более 300 000 человек. В то же время государство выделило большие средства для обеспечения финансовой поддержки около 300 000 микропредпринимателей. Таким образом, только 600 000 человек, принадлежащих к этой категории, получают финансовую поддержку от государства. Заработная плата работников государственного сектора выплачивается в полном объеме. Одним словом, государство принимает все необходимые меры для защиты здоровья жителей нашей страны и их благополучия", - отметил депутат.

Гусейнов добавил, что поручения Президента Ильхама Алиева и обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой единогласно поддерживаются народом.

Депутат подчеркнул, что наряду с этим, на каждого из нас ложатся важные обязательства.

"Мы должны следовать разработанным правилам, серьезно относясь к информации Оперативного штаба при Кабинете министров и соответствующих правительственных учреждений, действующих в нашей стране. Потому, что по официальным данным, не исключается вторая волна пандемии. Глядя на ежедневную статистику заражения и выздоровления, мы видим, что угроза все еще присутствует", - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что каждый гражданин должен серьезно относиться к своим обязанностям и соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить распространение заболевания вновь.

"Одним словом, если мы хотим жить здоровой жизнью, мы должны поддерживать государство и следовать всем правилам. Мы должны четко понимать свои обязанности и защищать себя и наше общество", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев)