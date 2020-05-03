Нагиф Гамзаев: Давайте следовать режиму карантина во имя нашего здорового будущего

БАКУ /Trend/ - С первого дня пандемии коронавируса Азербайджан продемонстрировал способность справляться с невидимым « врагом»за счет своих сил».

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Гамзаев, сообщает Trend.

Депутат сказал, что в результате предвидения и своевременных решений президента Ильхама Алиева меры по борьбе с пандемией в стране были взяты под полный контроль: «Наряду с устойчивостью шагов, предпринятых с первого дня, карантинное смягчение не должно восприниматься как утешение и полная свобода от вирусов. Из мирового опыта хорошо известно, что коронавирус является вновь возникающей пандемией. Давайте не будем забывать, что, если существующие правила не будут соблюдены, может начаться вторая волна процесса. Снятие некоторых ограничений в режиме карантина и мерах по смягчению не означает, что граждане должны вернуться к своему прежнему образу жизни. Надлежащая гигиена является одним из важнейших требований в борьбе с пандемией коронавируса. Одним словом, граждане должны повысить свое чувство социальной ответственности, защитить себя и заботиться о других. Конечно, если правила не соблюдаются, карантинный режим может быть ужесточен снова, и соответствующие ограничения могут быть вновь применены. Не забывая, насколько опасен COVID-19, мы должны работать все вместе, чтобы бороться с этой инфекцией до конца».

Депутат отметил, что во всех своих выступлениях Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что пандемия COVID-19 - это долгосрочный процесс, важность соблюдения существующих правил и продолжения необходимых мер: «Каждый должен понимать, что мир вступил в новую эру. Никто не знает, как долго продлится болезнь. Я думаю, что все прогнозы условны. Мы не знаем, в какой форме проявятся осложнения этого заболевания. Mы должны максимально защитить себя. Коронавирус является опасной инфекцией, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Несмотря на смягчение некоторых требований карантинного режима, каждый из нас обязан строго придерживаться мер социальной изоляции. В ответ на призыв Президента Ильхама Алиева, что "чувство ответственности должно подняться до уровня солидарности и единства", во имя здорового будущего, давайте будем следовать правилам социальной изоляции, чтобы окружающие нас люди не страдали».