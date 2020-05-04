Корни историко-культурных и социально-экономических связей между Россией и Азербайджаном уходят в глубокое прошлое - российский историк

БАКУ/Trend/ - Корни историко-культурных и социально-экономических связей между Россией и Азербайджаном уходят в глубокое прошлое.

Об этом сказал Trend российский историк, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (Москва) Денис Фомин-Нилов.

Согласно его словам, Российская Федерация – это многонациональное и многоконфессиональное государство, унаследовавшее традиции как империй прошлого, так и эпохи социализма: «Корни историко-культурных и социально-экономических связей между Россией и Азербайджаном уходят в глубокое прошлое. При этом сейчас многие люди забыли, что для жителей сухопутных (не морских) стран для развития торговли и коммуникаций ключевую роль играли реки. Для многих российских народов и для Азербайджана важнейшую роль на протяжении тысячелетий играла река Волга, которая, по сути являлась северным ответвлением Великого шелкового пути. Волга питала Каспийское море и через Волгу можно было добраться даже до стран Северной Европы. Мне кажется, что мы недостаточно понимаем и используем этот географический ресурс, позволяющий на основе сохранения и развития историко-культурных связей развивать туризм, стимулировать развитие промышленности и торговли».

Говоря о роли образования в модернизации социально-экономической жизни страны, эксперт отметил, что только массовое школьное и качественное высшее образование позволяют государствам становиться ведущими мировыми державами: «Это стало понятным еще в 18 веке, когда массовое образование позволило ряду стран совершить научно-технические прорывы, а потом, как следствие, стать доминирующими мировыми державами. В 21 веке уже не размер имеет значение или численность армий, а уровень интеллектуального развития страны и ее граждан, способность придумывать новые проекты, создавать высокотехнологические продукты, формировать и координировать информационные потоки. Все это невозможно без качественного образования на всех уровнях».

Также, по его мнению, на улучшение качества образования влияет повышение престижа профессии учителя: «К сожалению, в условиях миллионов цифровых ресурсов авторитет учителя, как источника знаний и научной информации, подвергается сомнению. Подобно тому, как в конце 19 и 20 веках авторитет религиозных деятелей подвергался критике и даже высмеиванию из-за резкого доминирования научного критического мышления, так в наши дни оказалось, что учитель в школе или профессор в университете больше не являются монопольными «держателями» чистого научного знания. Однако мы видим, что несмотря на стремительное развитие технологий человек остается человеком. А нам, людям, очень нужны духовно-нравственные ориентиры и морально-этические авторитеты, нам очень нужны и важны учителя, как наставники и воспитатели. Поэтому современный учитель – это не просто транслятор научного знания в массы или методист, способный «вбить» знания в головы, а прежде всего это авторитетный специалист, способный ориентироваться в бесконечном море информационного пространства (отличающий «фейки» от реальности), связывающий мир прошлого с настоящим, воспитывающий молодежь в уважении к прошлому своей страны и народа, формирующий веру в будущее, консультирующий и наставляющий на правильный путь в профессиональной деятельности. Такими качествами могут обладать только высококвалифицированные и культурные люди, уверенные в себе и в своих ценностях. Если большинство наших учителей станут такими людьми, то никто не будет сомневаться в престижности учительства и этой профессии».

Несмотря на то, что после 1991 года Россия и Азербайджан живут в отдельных суверенных «квартирах», историк считает, что необходимо помнить про общий евразийский дом, с общими коммуникациями, общими «двориками» и прочим: «Контакты по линии образования и науки позволяют элитам наших стран помнить о перспективах и бонусах, которые давала и дает партнерство и сотрудничество во многих сферах. Именно на этапе образования лучше всего формируются дружеские межличностные связи, появляются перспективные идеи и проекты, а все это самым лучшим образом скажется на уровне благосостояния наших стран в самом ближайшем будущем.

(Автор: Гусейн Сафаров.)

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