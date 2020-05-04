Афет Гасанова: Борьба с коррупцией и взяточничеством - одно из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Борьба с коррупцией и взяточничеством является одним из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат напомнила, что Президент Ильхам Алиев, принимая генерального прокурора Кямрана Алиева, еще раз акцентировал внимание на том, что борьба с коррупцией и взяточничеством является одним из приоритетных направлений, и никто из совершивших коррупционное преступление не останется безнаказанным.

Она отметила, что за годы независимости Азербайджана было создано как законодательство, так и соответствующие государственные структуры в сфере борьбы с коррупцией, проведены широкомасштабные меры по усилению кадрового потенциала. Совершенствование законодательства в этой сфере и его приведение в соответствие с международными стандартами стало одной из важных и неотъемлемых частей реформ, осуществленных великим лидером Гейдаром Алиевым после возвращения по настоятельному требованию народа к руководству страной. Эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым: «Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений политики главы государства. По инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане, с учетом международного опыта, сформировалась прогрессивная законодательная база в сфере борьбы с коррупцией, проведены важные кадровые реформы и институциональные меры. Выполнение государственных программ, Национальной стратегии по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией сыграли важную роль в предотвращении коррупции и взяточничества. В то же время очень важным шагом в этом направлении стало создание распоряжением главы государства от 3 марта 2004 года Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. Кроме того, уменьшению коррупции и взяточничества поспособствовало также осуществление Национального плана действий по поощрению открытого правительства».

Как отметила депутат, Азербайджан придает большое значение также международному сотрудничеству в этой сфере: «Страна успешно прошла соответствующие этапы оценки Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (QREKO), Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) и Конвенции ООН против коррупции».

Гасанова подчеркнула, что меры по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности успешно продолжаются, и предпринимаются решительные шаги для устранения факторов, создающих условия для коррупции: «Арест глав исполнительной власти Агстафинского, Билясуварского, Евлахского, Нефтчалинского районов в результате операций, проведенных Службой государственной безопасности за последнее время, разоблачение коррупционных преступлений других высокопоставленных чиновников высокого ранга свидетельствуют о том, насколько серьезная борьба ведется против коррупции, и это еще раз доказывает, что наказания за коррупцию не избежит никто».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)