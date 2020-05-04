По инициативе Президента Ильхама Алиева проводится Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы (Прямая трансляция) (версия 2)

Первая версия опубликована в 15:11

БАКУ /Trend/ - 4 мая по инициативе Президента Азербайджанской Республики и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции начал работу саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19» (United against COVID-19), посвященный борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Trend, глава государства выступает на саммите с речью.

Учитывая, что членами Движения неприсоединения являются 120 государств, саммит проводится на основе принципа географического представительства в формате Контактной группы с участием стран, расположенных в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

В видеоконференции, к которой присоединились главы государств и правительств свыше 40 стран-членов, принимают участие генеральный секретарь ООН, президент Генеральной ассамблеи ООН, председатель Африканского союза и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, высший представитель Европейского союза.

Напомним, что 25-26 октября 2019 года в Азербайджане под председательством Президента Ильхама Алиева состоялся XVIII Саммит Движения неприсоединения. При единодушной поддержке и согласии государств-участников Азербайджанская Республика приняла председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах. Поощрение многосторонней дипломатии, усиление сотрудничества и солидарности между государствами-членами Движения неприсоединения были определены Президентом Ильхамом Алиевым как один из приоритетов председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Отметим, что 10 апреля 2020 года по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева в формате видеоконференции состоялся чрезвычайный саммит Тюркского совета. Тюркский совет стал первой международной организацией в мире, которая провела саммит на уровне глав государств, посвященный пандемии коронавируса. Отмеченные мероприятия являются важным вкладом в дело дальнейшего укрепления международной солидарности на глобальном уровне.

Таким образом, Азербайджан не только принимает эффективные меры по борьбе с COVID-19 на национальном уровне, но и вносит значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в отношении COVID-19 на региональном и глобальном уровнях.