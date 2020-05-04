МИД Азербайджана: Наша позиция в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта предельно ясна, и остается неизменной

БАКУ /Trend/ - Наша позиция в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта предельно ясна, и остается неизменной.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она прокомментировала слова Зограба Мнацаканяна, сказанные в парламентской комиссии в связи с поэтапным урегулированием конфликта.

"Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с Уставом ООН, принципами Хельсинкского заключительного акта и соответствующими резолюциями Совбеза ООН. Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, и изгнанные оттуда вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Необходимости в каких-либо дополнительных комментариях по данному вопросу нет", - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)