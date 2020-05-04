Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19 в глобальном масштабе

Политика 4 мая 2020 19:35 (UTC+04:00)
Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19 в глобальном масштабе

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, 4 мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции состоялся Саммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев выступил на Саммите с вступительной речью. Он сказал, что глобальная пандемия COVID-19 негативно повлияла на все государства мира. Мы можем победить COVID-19 благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями. Отметив, что это уже 2-й Саммит, проводимый по инициативе Азербайджана, Президент напомнил о Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств против COVID-19, организованном 10 апреля по его инициативе.

Проинформировав на Саммите об оперативных и необходимых превентивных мерах, своевременно принятых в Азербайджане для предотвращения распространения коронавируса, он подчеркнул, что приоритетным вопросом для нас в период пандемии являются здоровье людей и обеспечение их социальной защиты. В результате всех этих принятых в стране мер были предотвращены случаи массового заражения. В последние три недели в Азербайджане наблюдается положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших.

Президент Ильхам Алиев также рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в условиях пандемии для обеспечения экономической стабильности, решения проблем, связанных с занятостью, и обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, сообщив, что в этой целью принят пакет социально-экономической поддержки на сумму 3,5 миллиарда манатов.
На Саммите глава государства в качестве примера глобальной солидарности выдвинул предложение о проведении по инициативе стран-участниц Движения неприсоединения посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19.

Затем президент 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде сказал, что ни одна страна не в силах в одиночку справиться с этой проблемой, этим препятствием. «Мы в ООН с глубоким удовлетворением поддерживаем такие инициативы и хотим предотвратить распространение вируса COVID-19. Нам также хотелось бы, чтобы было устранено неравенство между всеми государствами и нациями», - сказал он.

Затем было показано видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Генеральный секретарь поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за эту инициативу. В обращении подчеркивается, что масштабы и сложность этого кризиса требуют скоординированных глобальных ответных мер. Единственным ответом здесь являются качества смелого, дальновидного руководителя, основанные на сотрудничестве. Движение неприсоединения, охватывающее две трети государств-членов Организации Объединенных Наций, играет важную роль в формировании глобальной солидарности.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил поддержку, оказанную Азербайджаном организации. Он поблагодарил правительство и народ Азербайджана за оказанную ВОЗ финансовую поддержку в объеме 5 миллионов долларов США, а также выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за оказание организации дополнительной помощи в размере 5 миллионов долларов. Подчеркнув значение глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с пандемией, генеральный директор сказал, что необходимо на уровне всего общества направить усилия на долгосрочную подготовку, охватывающую различные сферы и основанную на многосторонней деятельности.

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат также поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за организацию Саммита и отметил, что роль Движения неприсоединения в борьбе с пандемией является неопровержимой и важной. Наши деловые отношения с ООН требуют от нас действовать сообща рука об руку. Что касается борьбы, проводимой с этим вирусом в масштабах всего мира, то необходимо отказаться от всех политических границ, идеологий, идей. Нам необходимо продемонстрировать, что мы являемся государствами, которые путем взаимодействия могут добиться огромных целей, отметил он.

В видеообращении верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля отмечается, что COVID-19 показал, насколько близки друг другу различные уголки мира, что это явилось глобальным призывом к пробуждению. Приветствуя инициативу созыва Саммита Движения неприсоединения, он сказал, что победа над пандемией требует глобального подхода и скоординированных ответных мер.
На Саммите также выступили главы государств и правительств более 40 стран-участниц.
Отметим, что с учетом членства в Движении неприсоединения 120 государств Саммит был проведен на основе принципа географической представленности в формате Контактной группы с участием стран, расположенных в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Нынешний Саммит еще раз подтвердил, что Азербайджан не только принимает эффективные меры в борьбе с COVID-19 на национальном уровне, но и вносит существенный вклад в усиление солидарности и сотрудничества против коронавируса в глобальном масштабе.

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