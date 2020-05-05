По инициативе Президента Ильхама Алиева прошел Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы (ФОТО) (Версия 3)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:11)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, 4 мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции состоялся Саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Trend, приветствуя участников Саммита, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемые участники Саммита. Сердечно приветствую вас. Саммит Контактной группы Движения неприсоединения посвящен борьбе с глобальной пандемией – коронавирусом.

Повестка дня Саммита согласована с государствами-членами. Если нет возражений, она принимается.

Я объявляю онлайн Саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с COVID-19, открытым.

Глава государства выступил на Саммите с вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый председатель Генеральной Ассамблеи ООН.

Уважаемые руководители международных организаций.

Ваши превосходительства.

Азербайджан как страна-председатель Движения неприсоединения, исходя из принятого Движением в 1996 году Картахенского документа по методологиям, выдвинул инициативу создания Контактной группы по борьбе с коронавирусом и проведения Саммита в данном формате.

Отрадно, что все государства-участники Движения неприсоединения единодушно поддержали эту инициативу. В Контактной группе на основе географического представительства и принципа добровольного участия представлены страны из всех региональных групп.

Выражаю государствам, входящим в Контактную группу, признательность за участие в Саммите.

Мне также хотелось бы поблагодарить присоединившихся к Саммиту председателя Генеральной Ассамблеи ООН, генерального директора Всемирной организации здравоохранения и председателя Комиссии Африканского союза.

Выражаю признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу и верховному представителю Европейского Союза и вице-президенту Европейской комиссии господину Жозепу Боррелю за видеообращения.

Ваши превосходительства, 25-26 октября 2019 года в Баку состоялся XVIII Саммит Движения неприсоединения. В принятых на Саммите Бакинской декларации и Бакинском итоговом документе нашли отражение принципы международного права. В то же время в этих документах еще раз была выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств, закрепленных в "Бандунгских принципах", 65-летие которых отмечается в эти дни. При единодушной поддержке 120 государств-членов Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в Движении неприсоединения. Еще раз выражаю признательность за оказанное нам большое доверие.

Принимая председательство, я заявил, что Азербайджан будет предпринимать практические шаги для защиты интересов стран-участниц на международной арене, руководствоваться усилением солидарности и взаимной поддержки.

Азербайджан подготовил всеобъемлющий План мероприятий относительно председательства в Движении неприсоединения и приступил к практической деятельности. Пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, в итоге возникли новые реалии. Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию. Это демонстрирует проводимый по инициативе Азербайджана Саммит Контактной группы Движения неприсоединения против коронавируса.

Глобальная пандемия COVID-19 негативно влияет на все государства мира. Ни одна страна не застрахована от этого. Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями мы можем победить COVID-19.

Мы высоко оцениваем объявление Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем глобального гуманитарного плана реагирования с целью борьбы с коронавирусом, принятие в Генеральной Ассамблее ООН соответствующих резолюций и важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией.

С первых дней пандемии мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения. На основании нашего обращения делегация, состоящая из ведущих специалистов организации, в марте посетила нашу страну и ознакомилась с ситуацией. Выражаю благодарность доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу за оказанную Азербайджану поддержку и участие в нашем Саммите. Это – 2-й Саммит, проводимый по инициативе Азербайджана. 10 апреля по моей инициативе состоялся Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором мы председательствуем, против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения участвовал и в том Саммите и дал ценные рекомендации.

Хочу с удовлетворением отметить заявление Движения неприсоединения от 9 апреля под названием "Поддержка Всемирной организации здравоохранения и ее генерального директора".

23 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения направил мне письмо, в котором дана высокая оценка проделанной в Азербайджане работе. Азербайджан был признан образцовой страной в связи с мерами, принятыми против пандемии. Как ответственный и надежный член мирового сообщества Азербайджан в поддержку глобальной борьбы с коронавирусом оказал Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере 5 миллионов долларов.

Азербайджан своевременно принял оперативные и необходимые превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса. Моим Распоряжением в начале года был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров.

В период пандемии приоритетным вопросом для нас являются здоровье людей и обеспечение их социальной защиты.

Все массовые мероприятия, которые должны были быть проведены на территории страны, были отложены или отменены. С 3 марта постепенно был приостановлен учебный процесс во всех образовательных учреждениях по стране. С 14 марта был введен специальный режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – особый карантинный режим.

В Азербайджане было выделено более 20 больниц для лечения больных коронавирусом. В Азербайджан доставлены лабораторные тесты, некоторое медицинское оборудование и принадлежности, необходимые для диагностики и лечения вируса. Для тестирования в стране функционируют 23 лаборатории. На сегодняшний день по стране проведено более 160 тысяч тестов.

Для обеспечения внутренних потребностей в короткий срок началось производство защитных и других медицинских принадлежностей.

Таким образом, в результате всех этих мер были предотвращены случаи массового заражения. В последние три недели в нашей стране наблюдается положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших. В период пандемии мы вновь стали свидетелями профессионализма наших врачей. Азербайджан готов делиться с другими государствами-участниками Движения неприсоединения опытом в области лечения больных коронавирусом и осуществлять сотрудничество в этой сфере.

С учетом снижения скорости инфицирования вирусом среди населения, динамики выздоровления больных поэтапно осуществляется план выхода из особого карантинного режима. Хотя особый карантинный режим продлен до 31 мая, с 27 апреля и 4 мая смягчен ряд введенных ограничений.

Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности был принят пакет социально-экономической поддержки на сумму более 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиардов долларов.

В целом, государство в полном объеме сохранило заработную плату более 900 тысяч работников по государственному сектору и выплачивает значительную часть зарплаты 690 тысяч работников по негосударственному сектору. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально работающих граждан в течение двух месяцев выплачиваются средства в соответствии с прожиточным минимумом.

Для социальной защиты безработных до конца года планируется создать 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест.

Государство предоставит гарантию на 60 процентов новых кредитов, выданных банками предпринимателям.

До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемия оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы.

Все это – лишь часть предпринятых шагов. В целом, граждане очень высоко оценивают принятые государством меры.

Уважаемые коллеги, в условиях пандемии важно сохранить открытой торговлю между нашими странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки. Азербайджан уже стал одним из важных транспортных и логистических центров в Евразии, сыграл большую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад, соединяющих десятки стран. Азербайджан, как надежный транзитно-логистический центр, ответственно подходя к своей роли и в условиях пандемии, обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки по своей территории.

В то же время важно осуществлять обмен опытом между медицинскими специалистами, делиться накопленным опытом в борьбе с вирусом, информацией, научными знаниями, оказывать помощь нуждающимся странам.

Как отмечается в предложенной Декларации Саммита, созданная Рабочая группа Движения неприсоединения внесет в единую базу данных гуманитарные и медицинские нужды стран-участниц, связанные с пандемией. Эти данные будут представлены странам донорам, международным гуманитарным организациям для оказания посильной помощи.

Для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения, наиболее нуждающимся в помощи, Азербайджан выделяет Всемирной организации здравоохранения дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов. Данные средства по согласованию с нами предназначены для наиболее нуждающихся в помощи стран-участниц из региональных групп Африки, Азии и Латинской Америки.

Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является крупнейшей после Генеральной ассамблеи ООН международной организацией. В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный авторитет Движения неприсоединения, его роль на международной арене. Дружба, солидарность и взаимная поддержка между странами играют особую роль.

При вашем согласии мы, как страны-участницы Движения неприсоединения, в качестве примера глобальной солидарности можем выступить с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19.

В этот сложный для всех нас период еще раз призываю все государства к дружбе, взаимной поддержке и солидарности.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: А сейчас предоставляю слово президенту 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммаду-Банде.

Выступление Тиджани Мухаммада-Банде:

-Уважаемый Председатель, министры, дамы и господа.

Выражаю признательность господину Президенту Ильхаму Алиеву за то, он сегодня принимает столь важное мероприятие.

Выражаю глубокие соболезнования потерявшим своих близких и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим от болезни.

Я благодарю работников здравоохранения, которые борются на передовой с этим заболеванием, и других лиц за их работу по поддержанию здоровья и безопасности населения.

Исходя сегодня из возложенных на нас полномочий, хочу отметить, что мы должны приветствовать усилия Всемирной организации здравоохранения, государств-членов Движения неприсоединения, гражданского общества и частного сектора за их существенную поддержку и оказываемые услуги по преодолению пандемии. Необходима также финансовая поддержка Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19.

Ваши превосходительства, сегодня COVID-19 поставил миллиарды людей во всем мире лицом к лицу с угрозой. По подсчетам Международной организации труда, эти люди потеряли доходы в размере 3,4 триллиона долларов США.

Сегодня глобальная система здравоохранения находится под очень большим давлением, и, естественно, международные поездки также приостановлены. Ни одна страна не сможет преодолеть эту возникшую трудность, препятствие в одиночку. Мы, как ООН, с огромным удовлетворением поддерживаем такие инициативы и хотим предотвратить распространение вируса COVID-19. Мы также хотим устранить неравенство между всеми государствами, народами. Для этого мы должны создать более сильную и устойчивую систему. В то же время мы видим, что долги ряда развивающихся стран очень резко возрастают. Исходя из этого, мы хотим отметить, что находимся в самой середине текущего кризиса. Многие страны также страдают от неразрешенных вооруженных конфликтов, которые должны быть остановлены. В связи с этим мы от имени Генерального секретаря ООН выступили с призывом обеспечить в глобальном масштабе прекращение огня. Мы должны укреплять международное сотрудничество.

Что касается этого кризиса, то мы видим, что должны полностью выполнить десятилетний план действий по реализации Целей устойчивого развития. Мы никогда не можем отступить от этих обещаний. Мы должны приложить все усилия для реализации Повестки дня на 2030 год и работать для финансирования и реализации Аддис-Абебского плана мероприятий. Мы должны продемонстрировать наши многосторонние усилия в этом направлении.

Ваши превосходительства, являясь Организацией Объединенных Наций также заявляем, что Движение неприсоединения тоже стало принимать различные ответные меры. Мы знаем, что государства-члены организации начали проводить очень важную работу по повышению доверия между людьми и странами. Мы уже живем в новую эру, ситуация не такая, как прежде. Сегодня страны понимают, что столкнулись с очень большими трудностями. Все это важно для выполнения нашей общей задачи. Мы должны стараться работать вместе и отвечать на специфические потребности того или иного населения. Мы можем достичь этого именно благодаря многостороннему сотрудничеству. Только в таком случае мы сможем скоординировать процессы и помочь людям, которые изолированы из-за сложившихся условий.

Ваши превосходительства, в реализации Повестки дня на 2030 год особое внимание уделяется и образованию. Мы должны постараться разработать рабочий план, в котором будут эффективные механизмы и для борьбы с пандемией, и для обеспечения желаемых результатов. Мы должны сделать это потому, что это - неотложные вопросы, а также для того, чтобы проблемы, связанные с образованием в мире, не углублялись еще больше. Сегодня более 90 процентов общего числа студентов в мире столкнулось с этими трудностями. Закрылись многие учебные заведения. Мы должны эффективно координировать нашу работу и поддерживать друг друга. Ни при каких обстоятельствах мы не можем позволить, чтобы в этой сфере был пробел. Все это опирается именно на вас и ваше сотрудничество. Мы хотели бы, чтобы эти ответные меры против пандемии увенчались успехом.

Мы знаем, что мир зависит от ситуации в области сельского хозяйства. Мы должны приложить все усилия для обеспечения людей продуктами питания и получения ими дохода, а также для того, чтобы работники сельскохозяйственной отрасли могли обеспечивать население продовольствием с минимальными потерями. Ваши превосходительства, обращаюсь к вам с тем, чтобы в эту область инклюзивно вкладывались большие инвестиции, были созданы более устойчивые продовольственные системы и чтобы эта система охватила каждое государство. Мы должны быть очень внимательными к тому, чтобы миллионы людей не столкнулись с проблемами голода.

Ваши превосходительства, принимая неотложные меры, мы должны непрерывно оказывать помощь. Особенно это касается слабых стран, которые должны принимать ответные меры в области здравоохранения и обеспечивать социальную защиту своего населения. Мы должны объединить наши усилия, продолжать принимать конкретные меры для предотвращения незаконных финансовых потоков. С этой целью нам необходимо мобилизовать дополнительные средства для устранения воздействий COVID-19.

Ваши превосходительства, с этой точки зрения я приветствую лидерские качества, проявленные Движением неприсоединения и его государствами-членами. Потому что с самого начала пандемии они проявили солидарность, и, таким образом, они должны обмениваться лучшим опытом, предоставлять друг другу медицинское оборудование и принадлежности, продовольствие и другую гуманитарную помощь. Я обращаюсь с тем, чтобы Движение неприсоединения поощряло эти возвышенные цели, взаимную экономическую помощь и другие подобные действия. Я благодарен Движению неприсоединения за то, что оно, исходя из своих принципов во многих формах, оказало также поддержку Хартии ООН. Верю, что Движение неприсоединения и впредь будет выступать за справедливость и продолжать свою работу, а также служить важным делам в рамках Устава ООН и Бандугских принципов, международному миру и безопасности, верховенству закона, справедливости. Я хотел бы, чтобы вы продолжили партнерство и в дальнейшем, еще больше усилили работу, начатую для того, чтобы победить COVID-19, и мы вместе преодолели эти трудности.

Спасибо, господин Президент.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, господин президент. А сейчас приглашаю всех вас послушать видеообращение Генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерриша.

Видеообращение Антониу Гутерриша:

-Выражаю Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за организацию этой встречи.

Наши общества переживают тяжелое испытание.

COVID-19, нарушив глобальную экономику и причинив немалые страдания миллиардам людей во всем мире, посеял тревогу в их жизни.

Он открыто продемонстрировал уязвимость наших обществ и экономик перед потрясениями и, угрожая реализации Целей устойчивого развития, обнажил глубокое неравенство.

Единственным ответом здесь могут служить качества смелого дальновидного руководителя, основанные на сотрудничестве.

Масштабы и сложность этого кризиса требуют скоординированных глобальных ответных мер.

Следует признать, что в отношении развивающихся стран не проявлено достаточно солидарности.

Они нуждаются в широкомасштабной поддержке для устранения как пробелов в системах здравоохранения, так и социального и экономического влияния на их общества.

Нам необходимо обеспечить равенство и доступность эффективных ответных мер в связи с COVID-19 повсюду и для каждого.

Движение неприсоединения, объединяющее две трети государств-членов Организации Объединенных Наций, играет важную роль в формировании глобальной солидарности.

У нас три неотложных приоритета: положить конец пандемии COVID-19, устранить ее социально-экономическое влияние и использовать восстановительный этап для создания более прочных основ, причем так, чтобы никто не оставался в стороне.

Мы не можем допустить безрезультатности повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года и ожиданий от Парижского соглашения по изменению климата.

В этой связи еще раз заявляю, что ООН поддерживает все ваши усилия.

Желаю вам продуктивной работы.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Выражаю Генеральному секретарю ООН признательность за это видеообращение. А сейчас слово предоставляется генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Выступление Тедроса Аданома Гебрейесуса:

-Большое спасибо, Президент Азербайджанской Республики Ваше превосходительство господин Ильхам Алиев.

Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемые министры, коллеги, дорогие друзья.

Для меня высокая честь участвовать сегодня вместе с вами в этом мероприятии.

Выражаю его превосходительству господину Ильхаму Алиеву признательность за приглашение на это мероприятие и предоставленную возможность выступить перед Контактной группой Движения неприсоединения.

Мы высоко ценим поддержку, которую Вы оказываете Всемирной организации здравоохранения. Пользуясь случаем, я также выражаю признательность азербайджанскому народу, правительству Азербайджана за оказанную нам финансовую поддержку в объеме 5 миллионов долларов США. Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю Вашему превосходительству признательность за оказание нашей организации дополнительной помощи в объеме 5 миллионов долларов США.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что Всемирная организация здравоохранения оказывает Движению неприсоединения и государствам-участникам поддержку в борьбе с заболеванием COVID-19. Как мне известно, в этом году отмечается 65-летие Бандунгских принципов. Мы знаем, что сотрудничество для нас очень важно, чтобы страны могли принять ответные меры, вели борьбу с заболеванием COVID-19 и преодолели другие подобные чрезвычайные ситуации.

Абсолютно ясно, что ни одна страна, независимо от территории, ресурсов, финансовых возможностей, не может в одиночку вести борьбу с пандемией. Мы должны быть солидарны и, преодолев все политические границы, проводить эту, как никогда прежде, важную работу, так как вирус сам по себе является комбинацией двух основных критериев. Он стремительно распространяется, и он – убийца. Для этого нам необходимы глобальная солидарность и единство. В этом смысле мы должны опередить вирус, идти впереди него.

Ваша постоянная многосторонняя работа и долгосрочные обязательства очень важны для предотвращения COVID-19.

Очень важно создать прозрачность, доверие и координацию между странами. Поэтому всем странам мира надо быть готовыми к этому. Исходя из принципов солидарности перед этой глобальной чрезвычайной ситуацией, мы должны консолидировать усилия людей и наций. Как уже было сказано, в январе COVID-19 был объявлен пандемией. С того времени он стремительно распространился в различных уголках мира, создал проблемы в политической, социальной и экономической системах. Пандемия требует от нас принятия чрезвычайных мер как на глобальном, так и национальном уровне. Поэтому перед нами стоит простая задача: мы должны сберечь нашу планету и, руководствуясь одной целью, спасти людей. Именно поэтому мы одновременно отмечаем здесь значение сильных национальных и поднациональных систем здравоохранения, чтобы обеспечить пакет глобальной безопасности и универсального здравоохранения. Исходя из нужд всех обществ в этом отношении, можем сказать, что мы находимся на решающей стадии кризиса, так как здесь имеется проблема беженцев. Люди страдают от конфликтов. COVID-19, вызвавший сегодня кризис для общественного здравоохранения, создал очень серьезные проблемы в развитии. Это больно слышать, и мир является тому свидетелем. На нынешней решающей стадии, связанной с пандемией, всем государствам и заинтересованным сторонам, в том числе представителям частного сектора, надо вместе делать все возможное, чтобы не было отстающих. В этот решающий момент очень важным представляется усиление таких ценностей, как многосторонность и международное сотрудничество, лежащее в основе Устава Движения неприсоединения.

Всемирная организация здравоохранения поддерживает усилия всех стран в области наблюдения и раннего выявления, изоляции в подозрительных случаях, повышения возможностей тестирования, лечения больных в клинических условиях, обмена информацией, деятельности по различным секторам, предупреждения в связи с рисками и мобилизации общества.

Хотя благодаря таким инструментам, как Международные медико-санитарные правила, в настоящее время достигнут прогресс в области безопасности здравоохранения, все еще имеют место пробелы и большая разница в уровне национальной подготовки. Важным представляется ускорение деятельности, направленной на повышение возможностей подготовки как на национальном, так и глобальном уровне.

Для того, чтобы положить конец периоду "тревоги и безучастности", мир должен отказаться от позиции реагирования после случившегося.

Наоборот, мы должныт направить усилия на долгосрочную подготовку, охватывающую различные сферы на уровне всего общества и основанную на многосторонней деятельности.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам признательность за лидерство и решимость, проявленные в борьбе с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения привержена сотрудничеству с Движением неприсоединения, оказанию поддержки его членам в борьбе с COVID-19 и таким важным принципам, как многосторонность, национальное единство и глобальная солидарность.

В соответствии с мировоззрением учредителей Движения и при поддержке Движения неприсоединения мы можем построить равноправный, спокойный и благополучный мир, быстрее достичь такой важной цели, как дарование здоровья каждому.

Благодарю.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, господин генеральный директор. А сейчас я предоставляю слово председателю Комиссии Африканского союза Мусе Факи Махамату.

Выступление Мусы Факи Махамата:

-Прежде всего, хочу выразить признательность Президенту Азербайджанской Республики, Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву. Хочу сказать, что все страны мира внутри своих границ столкнулись с этими вызовами.

Дамы и господа, Ваши превосходительства.

Широкое распространение вируса произошло в начале этого года. К сожалению, произошел всплеск некоторых непредвиденных обстоятельств и тенденций. В этом случае нам удалось построить многостороннее союзничество и партнерство, наладить помощь. Это нужно населению, проживающему на африканском континенте, и мы стали свидетелями этого. Это многостороннее партнерство состоялось. Мы сделали все возможное, чтобы солидарность, дружба нашли отражение в отношениях между государствами-членами, как это указано в Бандунгских принципах. Кроме того, как и раньше в чрезвычайных ситуациях, - мы были вместе в предотвращении распространении преступности, устранении последствий стихийных бедствий, - теперь мы должны продолжать эту солидарность в данном направлении. Но это вопрос не нескольких недель или месяцев. Это требует от всех нас коллективных мер. Мы не можем победить, если не будем вместе, не будем мобилизованы.

Это факт, что роль Движения неприсоединения является неоспоримой, фундаментальной, важной. Наше партнерство как в двустороннем, так и в многосторонней порядке, а также наши деловые отношения с Организацией Объединенных Наций требуют, чтобы мы работали рука об руку и шагали вместе. Что касается глобальной борьбы с этим вирусом, то мы должны отставить в сторону любые политические границы, любую идеологию. Мы должны продемонстрировать, как мы, нации и государства, совместной работой служим высоким целям. Это требуется от всех нас, от каждого из нас. Нынешняя ситуация налицо. Это период, когда мы должны быть сильными, только вместе мы можем помочь беднейшим странам.

Пользуясь этой возможностью, поздравляю Всемирную организацию здравоохранения за ее деятельность, одобряю достигнутые ею результаты. От имени Африканского союза хочу сказать, что сегодня у нас сформировались свои собственные стратегии для предотвращения пандемии. У них две основы. Во-первых, здравоохранение, во-вторых социально-экономическая основа. Мы разработали планы относительно того, как будем бороться с COVID-19 в дальнейшем. Считаем, что если этот план будет реализован, то на африканском континенте наша борьба серьезно усилится. Мы имеем полное представление о ситуации в нашем регионе. Знаем, какие средства следует собрать, какое сырье нужно использовать. В связи с этим у нас налажены серьезные связи, чтобы не было каких-либо сбоев. Сегодня тысячи предприятий обанкротились. Люди страдают от этих последствий. Хотели бы видеть дальнейшую поддержку в лице Движения неприсоединения, получить ее и донести до населения. Для своевременного предотвращения пандемии эта поддержка должна быть оказана африканским государствам, особенно некоторым странам. Если этого не будет, то последствия для этих государств будут очень серьезными. Африка полагается не только на свои собственные возможности, но и на поддержку своих партнеров.

Мы готовы к международному сотрудничеству, мы открыты для этого. Мы являемся свидетелями этой солидарности вместе с нашими партнерами. Хочу подчеркнуть поддержку Китая и Кубы. Они предоставили нам оборудование. Эта помощь была доставлена в африканские страны.

Дамы и господа, Ваши превосходительства, мир переживает непростое время. Мы знаем, что нынешняя ситуация создает большие проблемы, а в некоторых странах это приводит к политическим событиям. В этом случае мы должны отставить в сторону все наши интересы и проявить солидарность. В такое время я, обращаясь ко всему миру, хочу сказать, чтобы они, отставив в сторону все политические и экономические измерения, поддержали нас в предотвращении этой проблемы, чтобы это принесло пользу африканскому континенту. Большое спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: А сейчас я приглашаю вас послушать видеообращение верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля.

Видеообращение Жозепа Борреля:

-Благодарю Вас за приглашение выступить перед вами от имени Европейского Союза. Если мы когда-либо хотели узнать, как различные уголки мира связаны друг с другом, то COVID-19 сам показал это. Это - глобальный вызов для пробуждения. В то время, когда пандемия бушует в различных местах мира, никто ни в одной стране, ни в одном регионе не сможет чувствовать себя в безопасности. Я одобряю инициативу Движения неприсоединения по проведению этого Саммита для поддержки скоординированного, многостороннего подхода. Победа над пандемий требует глобального подхода и скоординированного ответа. Однако если мы хотим увидеть устойчивое глобальное восстановление, то тогда будет важно новое и инновационное многостороннее партнерство. Что касается координации ответных мер на уровне ООН и призывов к прекращению огня в глобальном масштабе, то Европейский Союз полностью поддерживает усилия, проявляемые Генеральным секретарем ООН. Это – возможность для нового оживления повестки дня мира и безопасности с точки зрения предотвращения конфликтов, построения мира и его укрепления. Выход малообеспеченных семей к гуманитарной помощи должен быть доступным.

Всемирная организация здравоохранения играет очень важную роль в предотвращении распространения вируса. В период возникновения чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении Европейский Союз продолжит мобилизовать необходимые ресурсы для сохранения и поддержки роли ВОЗ в рамках многосторонней системы. Для получения поддержки от других стран и региональных групп 18 мая на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет использована стимулирующая сила проекта нашей резолюции, связанной с COVID-19. Я обращаюсь сегодня к представленным здесь странам с призывом поддержать это предложение.

Устранение нынешней пандемии и противодействие будущим эпидемиям должны происходить параллельно. Мы одобряем призывы к действию ВОЗ и других глобальных организаций здравоохранения ради формирования справедливого, универсального и равноправного выхода к безопасной, качественной, эффективной и доступной диагностике, лечению и прививкам против коронавируса. Вообще, Европейский Союз и государства-члены - самые крупные доноры ВОЗ. Только в 2019 году Европейский Союз выделил ВОЗ 146 миллионов евро. Мы усиливаем финансовую поддержку ВОЗ. С этого дня - 4 мая Европейский Союз присоединяется к другим организациям для сбора средств в объеме 7,5 миллиарда евро.

Наряду с неотложными вызовами общественного здравоохранения, международные ответные меры должны сохранять в центре внимания людей, необходимо устранить неравенство, защищать всеобщие права человека. Мы должны свести к минимуму нарушения в глобальной транспортной и торговой системе, не применять ограничений на экспорт. Особенно необходимо применять общую формулу на линии обеспечения продовольствием и медицинскими принадлежностями. Как я сказал ранее, эта пандемия не знает границ. У нас был первый трагический опыт в Европе. Мы должны устранить серьезные социальные и экономические потери от этого кризиса в странах Европейского Союза. В то же время это не должно сдерживать и не сдерживает нас от внесения большого вклада в борьбу с пандемией.

Наш пакет "Европейский состав" поддержит партнёрские страны, в частности, самым слабым странам в Африке до сегодняшнего дня были предоставлены средства в размере более 20 миллиардов евро. Сегодня ваша цель заключается в создании информационной базы по основным потребностям и требованиям среди стран-членов. Это может максимально помочь усилиям Европейского Союза с данном направлении. Мы начинаем понимать, как связаны друг с другом здоровье человека и состояние нашей планеты и как существующее неравенство ослабляет нас. Одним словом, давайте извлечем из этого уроки. Понятно, что мы должны больше работать. Сегодня мы, как никогда ранее, должны обращать внимание на общие усилия по полному выполнению Повестки дня до 2030 года и Парижского соглашения по изменению климата.

Давайте используем эту возможность для того, чтобы мир стал более совершенным, чтобы существовал мир, олицетворяющий богатство разнообразия. Чтобы были защищены наши граждане и планета. Вместе мы можем быть более эффективными. Продемонстрировать это - наша ответственность.

Совместная борьба с пандемией станет основным путем для более сильного многостороннего сотрудничества по построению более рационального мира на этапе восстановления и в постпандемический период. С этой целью Европейский Союз готов и желает работать со всеми партнёрами.

X X X

Затем выступили Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Республики Индонезия Джоко Видодо, Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, Президент Исламской Республики Мавритания Мухаммед ульд Газуани, Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, Президент Федеративной Республики Нигерия Мохаммаду Бухари, Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса, Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Абдельрахман Аль-Бурхан, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, министр здравоохранения и общественной гигиены Республики Того Мустафа Млжиява, зачитавший обращение Президента этой страны Форе Гнассингбе, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва, вице-президент Республики Намибия Нанголо Мбумба, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Непал Шарма Оли, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук, заместитель премьер-министра Королевства Бахрейн Шейх Мохаммед бин Мубарак Аль Халифа, министр иностранных дел Народной Республики Бангладеш Абдул Момин, министр иностранных дел Республики Гамбия Мамаду Тангара, министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей, министр иностранных дел Государства Кувейт Ахмед Насер аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах, министр иностранных дел Республики Маврикий Нанкумар Бодха, министр иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Насер Бурита, министр иностранных дел Республики Уганда Сэм Кахамба Кутеса, государственный министр по премьер-министерству Иорданского Хашимитского Королевства Сами Давуд.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги Саммита.

Заключительное выступление Президента Ильхама Алиева:

-Благодарю всех выступавших. Переходим к следующему пункту нашей повестки дня. Это – принятие Итоговой декларации. Декларация уже согласована. Поэтому считаем ее уже принятой. Благодарю за конструктивное участие и отношение, проявленное в принятии Декларации.

Уважаемые участники мероприятия, хочу еще раз выразить всем вам глубокую признательность за то, что вы приняли наше приглашение и приняли участие в Саммите.

Страны-участницы Движения неприсоединения с понимаем относятся к проблемам друг друга, демонстрируют солидарность и отдают предпочтение многостороннему сотрудничеству, что имеет большое значение.

В условиях глобальной пандемии солидарность и сотрудничество между странами и международными организациями особенно актуальны.

Уверен, что ценные мысли и предложения, прозвучавшие сегодня в выступлениях глав государств и правительств, руководителей международных организаций, внесут вклад в нашу совместную борьбу с коронавирусом.

В то же время было бы полезно еще более активизировать наши усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и других сферах на постпандемический период в целях устранения негативных влияний этого заболевания.

Саммит показал, что Движение неприсоединения готово к сотрудничеству с другими международными институтами и мировым сообществом. Считаю, что наши обсуждения также продемонстрировали, что формат Контактной группы является эффективным механизмом. В дальнейшем могут быть учреждены и тематические рабочие подгруппы Контактной группы.

Хочу еще раз выразить уверенность в том, что вместе мы победим пандемию.

Объявляю Саммит Контактной группы Движения неприсоединения закрытым. Благодарю.

Х Х Х

Отметим, что с учетом членства в Движении неприсоединения 120 государств Саммит был проведен на основе принципа географической представленности в формате Контактной группы с участием стран, расположенных в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Напомним, что XVIII Саммит Движения неприсоединения был проведен 25-26 октября 2019 года в Азербайджане под председательством Президента Ильхама Алиева. При единодушной поддержке и с согласия государств-участников Азербайджанская Республика взяла на себя председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах. Поощрение многосторонней дипломатии, укрепление сотрудничества и солидарности между государствами-участниками Движения неприсоединения определены Президентом Ильхамом Алиевым как одни из приоритетов председательства в Движении неприсоединения.

По инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева в апреле этого года посредством видеоконференции также был проведен чрезвычайный Саммит Тюркского совета. Тюркский совет является первой в мировом масштабе международной организацией, которая провела на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии коронавируса. Отмеченные меры являются важным вкладом в дело дальнейшего укрепления международной солидарности на глобальном уровне.

Таким образом, Азербайджан не только принимает эффективные меры в борьбе с COVID-19 на национальном уровне, но и вносит существенный вклад в усиление солидарности и сотрудничества против коронавируса в глобальном масштабе.