Антониу Гутерриш: Нам необходимо обеспечить равенство и доступность эффективных ответных мер в связи с COVID-19 повсюду и для каждого

БАКУ /Trend/ - Нам необходимо обеспечить равенство и доступность эффективных ответных мер в связи с COVID-19 повсюду и для каждого.

Как передает Trend, об этом сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращение к участникам Саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

"Выражаю Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за организацию этой встречи. Наши общества переживают тяжелое испытание. COVID-19, нарушив глобальную экономику и причинив немалые страдания миллиардам людей во всем мире, посеял тревогу в их жизни.Он открыто продемонстрировал уязвимость наших обществ и экономик перед потрясениями и, угрожая реализации Целей устойчивого развития, обнажил глубокое неравенство. Единственным ответом здесь могут служить качества смелого дальновидного руководителя, основанные на сотрудничестве", - сказал Антониу Гутерриш.

По его словам, масштабы и сложность этого кризиса требуют скоординированных глобальных ответных мер.

"Следует признать, что в отношении развивающихся стран не проявлено достаточно солидарности. Они нуждаются в широкомасштабной поддержке для устранения как пробелов в системах здравоохранения, так и социального и экономического влияния на их общества. Нам необходимо обеспечить равенство и доступность эффективных ответных мер в связи с COVID-19 повсюду и для каждого", - отметил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что Движение неприсоединения, объединяющее две трети государств-членов Организации Объединенных Наций, играет важную роль в формировании глобальной солидарности.

"У нас три неотложных приоритета: положить конец пандемии COVID-19, устранить ее социально-экономическое влияние и использовать восстановительный этап для создания более прочных основ, причем так, чтобы никто не оставался в стороне. Мы не можем допустить безрезультатности повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года и ожиданий от Парижского соглашения по изменению климата. В этой связи еще раз заявляю, что ООН поддерживает все ваши усилия. Желаю вам продуктивной работы", - сказал Антониу Гутерриш.