Сахиба Гафарова: Видеоконференция Движения неприсоединения – это показатель авторитета Азербайджана на международной арене (версия 2)

Политика 5 мая 2020 12:06 (UTC+04:00)
Сахиба Гафарова: Видеоконференция Движения неприсоединения – это показатель авторитета Азербайджана на международной арене (версия 2)

Первая версия в 11:59

БАКУ/Trend/ - Видеоконференция Движения неприсоединения – это показатель авторитета Азербайджана на международной арене.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

«Вчера посредством видеоконференции был проведен саммит Движения неприсоединения на тему «Мы вместе против COVİD-19». Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева главами государств и правительств более 40 стран-членов, а также руководителями влиятельных международных организаций, и их участие в саммите еще раз показывают высокий авторитет Азербайджана и его лидера на международной арене», - подчеркнула спикер Милли Меджлиса

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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