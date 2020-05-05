Фархад Бадалбейли: Общество должно знать о направлениях расходования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Быть членом Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом - большая ответственность. Если даже один гяпик из этого Фонда был бы израсходован не по назначению, то это было бы оскорблением для всего Азербайджана.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Фархад Бадалбейли, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что общество должно знать о направлениях расходования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

"В ходе планирования расходов приоритетными будут следующие направления: решение социальных проблем, соцзащита, страхование членов семей врачей и т.д. Я даже включил бы в этот список солдатов и их семьи. Также необходимо провести мониторинг социальных проблем. В целом определены восемь направлений расходования средств", - уточнил Фархад Бадалбейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)