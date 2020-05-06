Азербайджанский народ внес огромный вклад в Великую победу над фашизмом - российский политолог

Политика 6 мая 2020 17:11 (UTC+04:00)
Азербайджанский народ внес огромный вклад в Великую победу над фашизмом - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский народ внес огромный вклад в Великую победу над фашизмом.

Об этом сказал Trend российский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Он напомнил, что более 600 тысяч человек ушли на фронт из Азербайджана: «Таких людей как генерал, танкист, дважды Герой Советского Союза Ази Асланов и командир роты, Герой Советского Союза Мелик Магеррамов в России помнят и чтут. Но, прежде всего, Азербайджан был тем крепким тылом, без которого не мог существовать фронт. Без нефти Баку не двигались бы танковые армии и не летали бы самолеты. Без опоры на Азербайджан невозможно было бы обеспечивать нейтральный статус Ирана, где были сильны пронемецкие настроения. Азербайджан – это был стратегический тыл Советского Союза».

Политолог также отметил, что со скорбью наблюдает за тем, как в Европе и некоторых постсоветских странах идет пересмотр итогов Великой Отечественной войны: «Одновременно я понимаю скрытые мотивы, которые стоят за сносом памятников и, вообще, за попыткой переписать историю. Это же неприятная для Европы часть ее истории, от которой они давно хотели бы избавиться, но возможностей не было. Теперь, как они считают, создались реальные возможности, чтобы обнулить, прежде всего, моральные итоги Второй мировой войны, даже не Великой Отечественной. Отчасти они правы – в Европе выросло уже два поколения, одно их которых просто не помнит ужасов войны, а второе живет с представлением о России, как о враге. В этом смысле у меня насчет Европы и ее отношений с Россией весьма грустные предчувствия».

Согласно его словам, 75-летие Великой Победы над фашизмом некоторыми странами используется как способ политических спекуляций, имеющих отношение к сегодняшней политике: «И это касается не только стран Восточной Европы, где подобные спекуляции являются лишь одним из элементов политической русофобии. Я бы обратил внимание на неоднозначные процессы в Германии. Попытки реабилитации коллаборационизма во Франции. Здесь есть тактика и стратегия. Тактика – это попытка демонизировать Советский Союз, не исключая и независимые государства, которые ранее в него входили. Но, вот, стратегия….. Тут интереснее. Демонизация Советского Союза является одновременно и частичной реабилитацией европейского национализма, который в перспективе может стать просто одним из политических течений. Речь идет о том, что в Европе представители различных политических течений хотят обнулить целый пласт истории, вернув ситуацию, как минимум, на идеологическом уровне, в тот отрезок времени, когда именно Европа была центром развития мира. Но этому как раз мешает Вторая мировая война».

Эксперт считает прискорбным то, что Армения продолжает делать недопустимые попытки по реабилитации и героизации нацизма: «Прискорбно прежде всего то, что вместе с другими народами Советского Союза пожертвовав в борьбе с фашизмом жизнями людей, нынешнее руководство Армении решило сделать национального героя из фашистского прихвостня Гарегина Нжде. Я наблюдаю за попытками иных армянских активистов объяснить, что все «не так однозначно», что мы «все не так понимаем». Но они неубедительны. Мне очень жаль, что сиюминутные националистические соображения берут верх над исторической памятью».

В заключение Евстафьев сказал, что память о ВОВ необходима, чтобы не допустить новых трагедий, а также защитить и сохранить мир: «Забыть кому мы противостояли в ВОВ – полбеды. А противостояли мы тьме, которая прикрывалась красивыми лозунгами. Забыть зачем мы противостояли этой тьме – почти беда. А противостояли мы ей, чтобы сохранить себя, свои народы, свою культуру. Забыть, что мы противостояли этой тьме вместе, – настоящая беда».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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