Президент Ильхам Алиев назначил председателей судебных коллегий и зампреда Верховного суда
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении заместителя председателя Верховного суда и председателей судебных коллегий.
Согласно распоряжению
1.Чингиз Искендер оглу Алескеров назначен заместителем председателя Верховного суда Азербайджана
2. Хафиз Ганбар оглу Насибов назначен председателем Уголовной коллегии Верховного суда Азербайджана
3. Хагани Саййад оглу Мамедов назначен председателем Административной коллегии Верховного суда Азербайджана
4. Кямаля Наби Гызы Абиева назначена председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Азербайджана
5. Санан Фирудин оглу Гаджиев назначен председателем Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана.
Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.