Президент Ильхам Алиев назначил судей и председателей ряда судов первой инстанции
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции, и перестановке судей некоторых судов первой инстанции.
Согласно распоряжению, следующие судьи назначаются судьями и председателями судов первой инстанции:
- по административным судам:
Араз Фирудин оглу Гусейнов назначен председателем Бакинского административного суда;
Зафар Ариф оглу Гулиев освобожден от должности судьи и председателя Гёйчайского районного суда и назначен на должность судьи и председателя Гянджинского административного суда;
Имран Рамазан оглу Бурджаев освобожден от должности Бакинского коммерческого суда и назначен на должность судьи и председателя Сумгайытского административного суда;
Фехруз Новруз оглу Аббасов назначен на должность судьи и председателя Ширванского административного суда;
Видади Кямал оглу Гасымов назначен на должность председателя Шекинского административного суда.
По коммерческим судам:
Ильхам Байрам оглу Ахмедов назначен на должность судьи и председателя Бакинского коммерческого суда;
Рашад Сейлан оглу Мамедов назначен председателем Гянджинского коммерческого суда;
Хагани Гахраман оглу Тагиев назначен председателем Сумгайытского коммерческого суда;
Намидар Алойсат оглу Мисирзаде освобожден от должности судьи Хатаинского районного суда и назначен на должность судьи и председателя Ширванского коммерческого суда;
Мубариз Раиль оглу Гусейнов назначен на должность судьи и председателя Шекинского коммерческого суда.
По судам по тяжким преступлениям:
Рашад Шамшир оглу Алиев освобожден от должности судьи Бинагадинского районного суда Баку и назначен на должность судьи и председателя Шекинского суда по тяжким преступлениям.
По военным судам:
Аслан Калбалы оглу Калбалыев назначен на должность судьи Бакинского военного суда.
По районным (городским) судам:
Замин Велияддин оглу Ибрагимов назначен на должность председателя Астаринского районного суда;
Исмаил Худаверди оглу Абдулрахманлы назначен на должность председателя Геранбойского районного суда;
Немат Алимуса оглу Мусаев назначен на должность председателя Газахского районного суда;
Владимир Ефимович Рувинов освобожден от должности судьи Хачмазского районного суда и назначен на должность судьи и председателя Губадлинского районного суда;
Рашад Рафиг оглу Мустафаев освобожден от должности судьи и председателя Пираллахинского районного суда города Баку и назначен на должность судьи и председателя Сумгайытского городского суда.
В соответствии со статьями 94 и 112 закона Азербайджана "О судах и судьях", изменены должности нижеприведенных судей:
Рафиг Рашид оглу Мамедов освобожден от должности Гёкгёльского районного суда и назначен на должность судьи Агдамского районного суда;
Сейфали Иззат оглу Сейфуллаев освобожден от должности судьи Бардинского районного суда и назначен на должность судьи Бейлаганского районного суда.
Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.