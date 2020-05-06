Афет Гасанова: Каждый должен извлечь для себя урок в связи с решительной борьбой с коррупцией в стране

БАКУ /Trend/ - Меры, осуществленные в течении последних нескольких месяцев в направлении борьбы с коррупцией и взяточничества в стране, вновь наглядно продемонстрировали наличие сильной политической воли и решимости для устранения этих негативных явлений. Поэтому сегодня каждый должен извлечь необходимые выводы из этого.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она сообщила, что арест глав ИВ Агстафинского, Билясуварского, Евлахского и Нефтчалинского районов, а также разоблачение преступлений других высокопоставленных чиновников в результате проведенных Службой государственной безопасности операций, наряду с демонстрацией всей серьезности борьбы с коррупцией в стране, также указывают на то, что никто не сможет уклониться от ответственности за совершенные преступления, любое правонарушение будет выявлено, а виновные будут наказаны.

Депутат отметила, что каждый должен извлечь для себя урок из этого и не допускать подобного в своей деятельности.

"Одни из преступлений, выявленных в результате проведенных операций, были связаны с незаконным присвоением арестованными главами ИВ земельных участков. Как известно, Президент Ильхам Алиев уделил данному вопросу особое внимание и дал поручения в связи с гражданами, у которых были отобраны земельные участки, по этому поводу было немедленно организовано расследование. В данной связи каждый должен осознавать, что если он совершит правонарушение, то рано или поздно он будет разоблачен и ему придется отвечать перед законом", - подчеркнула Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)