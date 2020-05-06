Ефим Пивовар, Михаил Мухин: Баку должен получить статус города-героя

Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этом году пандемия внесла свои коррективы в празднование 9 мая, в частности, парад по случаю Дня Победы был перенесен. Тем не менее сложившаяся ситуация не мешает нам говорить о Победе, вспоминать о подвиге дедов и прадедов. Как передает Trend, гостями "Вестника Кавказа" стали член совета Российского исторического общества, президент РГГУ, председатель правления Российского общества историков-архивистов, член правления Российского союза ректоров Ефим Пивовар и ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, автор книги "Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны" Михаил Мухин.

- Ефим Иосифович, находясь в гостях у "Вестника Кавказа" в начале марта, вы анонсировали создание программы, посвященной истории постсоветских стран. Сегодня мы поговорим о приближающемся празднике, в том числе с упором на Азербайджан. В современной двусторонней повестке отношений России и Азербайджана какую роль играет память об общей Победе?

Ефим Пивовар: Общая история России и Азербайджана – одна из основополагающих, фундаментальных основ наших взаимоотношений как сегодня, так, надеюсь, и в будущем. Образовательная система Азербайджана по-прежнему опирается на наши общие достижения. Речь идет, в частности, о преподавании на русском языке для азербайджанцев и для всех наций и народностей. В этом отношении у нас огромное поле взаимодействия.

Многовековая общая история остается для нас основой, причем в этой истории одной из ярчайших страниц стал фактор общей борьбы, общих страданий и общей победы во Второй мировой войне в целом и в Великой Отечественной войне нашего народа в частности. Все народы понесли огромные потери. Мы не можем не помнить о потерях азербайджанского народа: на фронт было мобилизовано около 800 тысяч человек, включая части, которые находились в Северном Азербайджане и участвовали в боях Второй мировой войны и Великой Отечественной. Около 800 тысяч было мобилизовано, и около 400 тысяч человек погибло. Это огромная утрата для народов Азербайджана.

Причем Вторая мировая была войной не только армий, но и войной экономик. И в этой борьбе победил советский народ. Здесь огромную роль сыграла экономика Азербайджана, и прежде всего, нефть. Многие города тыла, в которых военных действий не велось, были героями тыла. Думаю, столица Азербайджана заслуживает звания города-героя. Но поскольку сейчас Баку - столица независимого государства, РФ не может присвоить ей это звание. Надеюсь, будет выдвинута инициатива о том, чтобы признать вклад в общую победу столиц государств СНГ, которые сыграли в этом огромную роль: Баку, Ташкент и другие.

- Михаил Юрьевич, как вы относитесь к инициативе присвоения Баку этой высшей степени отличия?

Михаил Мухин: Я в свое время обратил внимание на то, что в статуте о городах-героях указано, что такая степень отличия может быть присвоена городу, жители которого внесли выдающийся вклад в Победу. Там не сказано о том, что это должен быть боевой или трудовой вклад. Поэтому с точки зрения юриспруденции, никаких проблем здесь не вижу. Но Ефим Иосифович абсолютно прав: Баку – столица независимого государства, и если РФ начнет присваивать такие степени отличия зарубежным городам, это будет не совсем правильно. Теперь этот вопрос должен быть адресован непосредственно в Баку.

Ефим Пивовар: Может быть какая-то совместная инициатива в рамках СНГ. Это возможно.

Михаил Мухин: Я хотел бы обратить внимание еще на один момент. Разумеется, нефть крайне важна как топливо - на ней ездят танки, летают самолеты. Однако в годы войны в СССР нефть была еще и главным источником сырья для производства взрывчатки. Тротил производится с использованием толуола, а в СССР львиная доля толуола получалась за счет расщепления путем нагревания керосина. А 1941-1943 годах 90-95% всей советской нефти добывалось на Апшероне. То есть без бакинской нефти не было бы не только бензина и керосина, но и взрывчатки для бомб. Поэтому недооценивать роль экономики Азербайджана в общесоветской экономике в годы войны нельзя.

- Михаил Юрьевич, в своей книге "Топливо Победы" вы делаете акцент на первый период войны. Почему вы сконцентрировались именно на нем?

Михаил Мухин: С точки зрения военной науки, у гитлеровцев был только один шанс победить Советский Союз – обрушиться и задавить. Советское командование это понимало и с самого начала делало ставку на стратегию измора: мы выдержим первые удары, а потом в экономическом состязании задавим противника взрывчаткой, сталью, боеприпасами. Для этого требовалось выдержать первый удар. Поэтому именно первый период войны имеет ключевое значение. Если бы мы не выдержали те первые удары, то все остальное значения бы не имело. Мне было важно посмотреть, как выдерживали, за счет чего, какими усилиями.

Еще раз подчеркну, что в 1941-1943 годах практически вся советская нефть была из Азербайджана. Только в 1944 году началась значительная добыча нефти во "втором Баку" - в Поволжье. Весь первый период войны Баку с его нефтью вынес на своих плечах, причем нефти нужно было все больше и больше, экономика перестраивалась на военные рельсы. Бакинские нефтяники работали до упаду. Не было буровых труб, поэтому из заброшенных шахт вырезались старые обводные трубы и использовались в качестве буровых. Не было асбеста для жаропрочных прокладок, поэтому их делали из ткани, пропитанной специальным лаком. Не было металлических колес, которые должны были тащить тросы, поэтому их вырезали из дерева. Конечно, такие колеса разваливались через неделю. И через неделю точили новое колесо, потому что нужно было добывать нефть. За счет напряженного труда и готовности решать проблемы, исходя из тех ресурсов, которые у них были, бакинские нефтяники обеспечили Красную армию топливом.

В 1941 году в ходе эвакуации значительная часть квалифицированных бакинских нефтяников была переброшена в Поволжье, чтобы искать нефть там. До сих пор историки спорят, было ли это оптимальным решением. Может быть, лучше было бы их оставить на Апшеронском полуострове, чтобы они работали на уже разведанных участках. Но так или иначе значительная часть квалифицированных нефтяников отправилась в Поволжье. Они-то в 1943 году и добурились до этого нефтеносного горизонта. Когда мужчины уехали на фронт и в Поволжье, на нефтеприисках Баку работали женщины.

Ефим Пивовар: Наши достижения в области нефтяной промышленности практически всегда связаны с бакинскими нефтяниками. Это и "второй Баку", и Западная Сибирь, где работали великие нефтяники, геологи из Азербайджана. Без них вообще могли не открыть "второй Баку". Кроме того, в Азербайджане в годы войны для нужд фронта работали и другие предприятия. Баку - это еще и порт, это еще и ремонт судов, в том числе волжских судов. Все это заслуживает дальнейшего изучения. Эту героическую страницу необходимо открыть для подрастающего поколения.

Продолжение следует