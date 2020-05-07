В отношении главного бухгалтера Джалилабадского отдела Госфонда соцзащиты возбуждено уголовное дело (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В отношении главного бухгалтера Джалилабадского отдела Государственного фонда социальной защиты возбуждено уголовное дело, передает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру и министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, в рамках мероприятий, осуществляемых Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в направлении разоблачения и привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших неправомерные действия в связи с нарушением прав граждан, а также злоупотребляющих должностными полномочиями в сфере труда и пенсионного обеспечения, в Главном управлении была установлено, что в Джалилабадском районном отделе Государственного фонда социальной защиты для назначения государственной социальной помощи и пенсий требовалась взятка.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий возникли основания для подозрения, что главный бухгалтер Джалилабадского районного отдела Фонда Парвиз Искендеров в различное время требовал у жителей района денежные средства в размере 3700 манатов за назначение государственной социальной помощи и пенсий.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 УК Азербайджана (повторное получение взятки).

Ввиду подозрений в том, что данные преступные деяния были совершены Парвизом Искендеровым, он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия для выявления лиц, допустивших правонарушения по вышеуказанному делу, и определения круга граждан, законные интересы которых были нарушены, а также для обеспечения возмещения ущерба.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)