Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии деятелям искусства.
Согласно распоряжению, в связи со сценической деятельностью нижеприведенные ведущие деятели искусства удостоены Президентской премии:
Аббасов Тариель Аббасгулу оглу;
Аббасова Будагова Афаг Нурахмед гызы;
Абдуллаев Кязым Анвер оглу;
Абдуллаев Матлаб Фатали оглу;
Абдуллаев Сархан Гахраман оглу;
Абдуллаева Хуршуд Лутфали гызы.
С полным списком лиц можно ознакомиться по ссылке.
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