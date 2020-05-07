Али Ахмедов: Успешное развитие Азербайджана обеспечено благодаря политическому курсу, заложенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Успешное развитие Азербайджана обеспечено благодаря политическому курсу, заложенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Его идеи будут жить вечно, потому что они составляют основу прогресса и восхождения Азербайджана.

Как сообщает Trend в четверг, об этом в ходе мероприятия в формате видеоконференции на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - созидатель современного Азербайджанского государства" в исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

По его словам, если посмотреть на работу, проделанную в годы руководства Азербайджаном общенационального лидера, на коренные перемены в жизни граждан, то можно привести достаточное число фактов, подтверждающих это мнение.

"После того как в 1969 году Гейдар Алиев был избран руководителем Азербайджана в республике начался стремительный рост. В результате реформ, осуществленных великим лидером, Азербайджан полностью преобразился, встал на путь динамичного развития, и народ стал смотреть в будущее с большой надеждой. В то же время, укрепление в ту эпоху национальной воли, благодаря политике Гейдара Алиева, составляло основу пути к независимости Азербайджана», - сказал Али Ахмедов.

Он сообщил, что история дала шанс великому лидеру Гейдару Алиеву для осуществления этой миссии во второй раз.

«Все видят Азербайджан до и после 1993 года. В начале 90-х годов в республике царил тотальный кризис, руководство того времени поставило Азербайджан перед угрозой уничтожения. Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева в таких условиях стало необходимостью. Если до того периода, народ воспринимал Гейдара Алиева как лидера-созидателя, то в этот раз великий лидер осуществил миссию спасения. В Азербайджане, где царили хаос, анархия, безысходность, который пребывал в глубоком кризисе, был установлен правопорядок только в результате решительной стратегии реформ, осуществленной общенациональным лидером после его возвращения к власти, было обеспечено динамичное развитие, был подписан такой исторический документ как «Контракт века»», - подчеркнул Али Ахмедов.

Рассказав о небывалых заслугах великого лидера перед азербайджанским народом и государством вице-премьер сообщил, что успешное развитие Азербайджана обеспечено благодаря политическому курсу, заложенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

"В результате титанической деятельности великого лидера Гейдара Алиева на протяжении 10 лет фундамент независимого Азербайджана опирается на крепкую основу. Заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и государством настолько велики, что память Гейдара Алиева ежедневно, всегда почитается. В развитии отдельных сфер в Азербайджане прослеживаются признаки идей Гейдара Алиева. В каждом уголке Азербайджана можно увидеть следы Гейдара Алиева, политика великого лидера проявляет себя в развитии каждой сферы.

Сегодня на основе идей Гейдара Алиева Азербайджан развивается успешно и достойно. Политика, ценности, стратегия, заложенные Гейдаром Алиевым служат азербайджанскому народу», - подчеркнул Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)