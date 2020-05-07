Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском

БАКУ/Trend/ - Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Почему ужесточался карантинный режим? Для предотвращения широкого распространения случаев инфицирования, и мы добились этого. На первоначальном этапе этот вирус, если можно так сказать, был импортирован к нам, но впоследствии стали происходить случаи внутреннего заражения. Немедленно были приняты оперативные меры, и именно благодаря жестким карантинным правилам мы завершили этот этап с малыми потерями. Увидев, что уже в течение 3 недель ежедневно число выздоровевших значительно превышает число инфицированных, мы стали принимать смягчающие меры. Но, к сожалению, некоторые люди восприняли это как отмену карантинного режима. К сожалению, некоторые люди не соблюдают карантинный режим", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, смягчающие меры преследовали лишь одну цель: восстановить в определенной степени привычный для людей образ жизни.

"Смягчение карантинного режима не означает окончания карантинного режима, нет. Карантинный режим будет действовать по меньшей мере до 31 мая, после чего при необходимости будет продлен. Поэтому картина последних дней, честно говоря, удручает и беспокоит меня, так как в последние 2-3 дня число инфицированных превышает число выздоровевших, и если данная динамика резко возрастет, - хочу открыто сказать это, пусть каждый знает, - мы будем вынуждены привести карантинный режим в прежнее состояние, ужесточить его, а в отношении нарушителей порядка будут приняты более строгие меры наказания, чтобы мы могли постоянно держать ситуацию под контролем", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что политика Азербайджанского государства и повседневное руководство Оперативного штаба данной работой преследуют одну основную цель: защитить жизнь и здоровье граждан, а также в рамках ограничительного режима создать для людей максимум возможностей, чтобы они не слишком отдалялись от привычного повседневного образа жизни.

"Поэтому мы приняли смягчающие меры. С 27 апреля, а затем с 4 мая действует более мягкий режим. Но что мы видим? Видим, что некоторые безответственные граждане не соблюдают никаких правил, не надевают масок, не держат дистанцию, ведут себя так, словно вирус уже уничтожен. Этого ни в коем случае нельзя допускать, поэтому против таких людей будут приниматься строгие меры. Пусть все знают это и сделают вывод. Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском. Это категорически невозможно. Поэтому сегодня в некоторых регионах нашей страны, в частности в Гяндже, словно начинается новый этап пандемии. К этому необходимо подойти очень серьезно. Поэтому нынешний карантинный режим предусматривает особые правила для Баку, Сумгайыта, Абшерона, Гянджи, Лянкярана. Почему? Потому что в этих местах, городах больных и случаев инфицирования больше. В последние дни, можно сказать, 30, 40, 50 процентов инфицированных приходится на долю города Гянджа. Значит, ситуация там должна вызывать обеспокоенность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в настоящее время выясняется, в чем причина этого.

"Основная причина в несвоевременном принятии мер людьми и руководителями. Там, где принимаются своевременные меры, исполняются принятые правила, ситуация находится под контролем. Мы усилим контроль. Поэтому ужесточающие меры, связанные с карантинным режимом, не исключены. Еще раз хочу сказать, что на первом этапе борьбы с вирусом мы победили. Вирус не исчез, он бродит и будет бродить здесь. Это прекрасно знают врачи, специалисты, хотел бы, чтобы знали и граждане. Более широкий размах должна приобрести просветительская работа. Некоторые считают, что вируса больше нет, весь мир охвачен кризисом, а Азербайджан, как остров в море, все здесь хорошо и будет хорошо. Конечно, в сравнении со многими странами хорошо, но нельзя сказать, что абсолютно хорошо", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.