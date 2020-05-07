Президент Ильхам Алиев: Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания

Политика 7 мая 2020 23:23 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания

БАКУ/Trend/ - Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Конечно, гражданам необходимо соблюдать личную гигиену. Считаю, что на протяжении еще долгого времени это своего рода новая реальность, с которой мы должны мириться, хотим мы того или нет. Надевать маску, соблюдать дистанцию, по нескольку раз в день мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующими средствами - все должно стать правилом. Знаете, порой мы сравниваем себя с несколькими странами и говорим – да, я тоже сегодня говорю это, – во многих развитых странах ситуация действительно плачевная, критическая", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в отличие от Азербайджана эти страны не знают, как справиться с кризисом.

"Но, с другой стороны, мы видим, что в этих странах, развитых странах, странах, где ответственность и дисциплина находятся на высоком уровне, люди соблюдают дистанцию. Мы видим по телевизору, что в очереди люди соблюдают дистанцию в полтора-два метра, носят маску. А у нас есть соблюдающие дистанцию? Включите и посмотрите любой канал. Вчера я посмотрел: стоят перед банком близко друг к другу, масок нет. Корреспонденты спрашивают – почему? Они, словно школьники, приводят тысячи причин – забыл, на открытом воздухе маска не нужна, она у меня в кармане. Мы не можем терпеть такого отношения. Это не шутка. Каждый должен воспринимать это предельно серьезно", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в отношении таких людей будут приняты строгие меры наказания.

"Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания. Мы должны оберегать граждан. Мы не можем позволить, чтобы из-за какого-то нарушителя дисциплины, безответственного человека наши граждане болели, умирали. Поэтому каждый должен соблюдать эти правила, причем отныне в течение длительного времени. Врачам, специалистам хорошо известно, - широкая общественность тоже должна знать, - что борьба с коронавирусом завершится тогда, когда будет изготовлена вакцина. Сегодня весь мир ждет эту вакцину. Ученые во многих странах работают над ее получением. После изготовления вакцины можно сказать, что да, мы можем уберечь себя от этого вируса. До того времени вирус есть, и пусть каждый знает это. Поэтому я считаю, что в результате всех комплексных мер, ответственности граждан и дисциплины мы и дальше сможем сохранять ситуацию под контролем, потому что вопрос здесь зависит не только от деятельности государственных структур", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что государственные структуры, гражданское общество, граждане – все мы должны бить в одну точку.

"Мы солидарны, проявили единство. Одним из проявлений солидарности является то, что и государство, и частный сектор, предприниматели, отдельные люди помогают, оказывают помощь неимущим, обеспечивают их продуктами питания. Делают пожертвования в созданный по моей инициативе Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В Фонде уже собрано более 100 миллионов манатов. Все это свидетельствует о самых высоких качествах нашего народа – милосердии, внимании к неимущим, стремлении помочь, единстве, солидарности. Но необходимо также проявлять ответственность и соблюдать дисциплину. Пока мы говорим об этом в форме обращения. Но при необходимости это будет применяться в принудительном порядке, - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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