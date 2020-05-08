Президент Ильхам Алиев: Атаки на памятники советским воинам заслуживают презрения - ИНТЕРВЬЮ ТАСС (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанa Ильхам Алиев дал интервью первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС России Михаилу Гусману.

Trend предлагает данное интервью.

Х Х Х

- Здравствуйте, Ильхам Гейдарович! Рад Вас приветствовать. Я имел честь беседовать с Вами, брать у Вас интервью в разных ситуациях. Но такой онлайн формат у нас впервые.

- Да, вы правы, формат несколько необычный. Но все уже привыкают к такой форме общения. Поэтому думаю, что содержание нашей беседы не пострадает от такого формата. Хотя, конечно, надеюсь в ближайшее время увидеть вас лично.

- Спасибо Ильхам Гейдарович. Хочу начать с вопроса, который мне кажется очень важным. Мы встречаемся с Вами буквально накануне великого праздника – Дня победы. Я знаю, что Вы собирались в Москву в этот день, планировалось много мероприятий. Но суровая пандемическая действительность наложила свой отпечаток на это. Знаю, что в Азербайджане всегда этот великий праздник отмечался очень торжественно. И это естественно и справедливо, потому что более 600 тысяч граждан Азербайджана были на фронте, больше половины из них полегли на поле боя, не вернулись с войны. 123 азербайджанца удостоились звания Героя Советского Союза. Это огромный подвиг всего народа. В то же время нельзя не сказать о подвиге нефтяников Азербайджана. 80 процентов всего горючего, которым заправлялись боевые машины, танки, самолеты, боевые суда, было произведено на азербайджанских промыслах, на азербайджанских заводах. В этой связи я, конечно, хочу Вас спросить о том, как все же, несмотря на эти обстоятельства, собираются в Азербайджане отметить День победы, какие будут мероприятия, несмотря на эти все условия? И как вообще этот праздник сегодня воспринимается в Азербайджане?

- Вы совершенно справедливо отметили, что Азербайджан внес весомый вклад в нашу общую Победу. Мы гордимся тем, что наша республика внесла важный вклад и ценой жизни своих сынов и дочерей, и ценой круглосуточной работы наших предприятий. Вы знаете, что в Азербайджане всегда была очень развита промышленность, и на наших предприятиях круглосуточно производились столь необходимые для Победы разные виды вооружения. Ну и, конечно, как вы правильно отметили, Азербайджан был важнейшим поставщиком горючего. Тогда еще не были разведаны месторождения Сибири. Поэтому главной базой горюче-смазочных материалов был Азербайджан. И неслучайно фашистская Германия намеревалась захватить Баку. Эти известные кадры много раз демонстрировались: когда Гитлеру преподносили праздничный торт, на котором было написано «Каспийское море». Даже как бы вот такая форма была специально изготовлена границ Каспийского моря, куда он поставил свастику. Если бы это случилось, то, конечно, итог войны мог бы быть совсем другим.

Конечно, как вы правильно отметили, мы гордимся нашими героями, которые были по праву оценены Советским государством. 123 Героя Советского Союза - те люди, которыми мы гордимся, и нынешнее, и будущее поколения должны гордиться.

Что касается мероприятий, то, конечно же, в условиях коронавируса все массовые мероприятия у нас отменены уже давно. Тем более, людям старше 65 лет пока не рекомендуется выходить на улицу. Мы должны беречь своих ветеранов. К сожалению, с каждым годом их остается все меньше.

Обычно 9 мая я всегда встречаюсь с ветеранами, мы вместе возлагаем цветы, венки, чтим память павших, общаемся. Каждый раз общаясь с ними, скажу так, заражаешься энергией. Причем многим из них за 90, даже под 100 лет. Но, во-первых, и в физическом плане они демонстрируют закалку. А самое главное, их моральный дух, их оптимизм и любовь к жизни, конечно, поражают, удивляют, и мы можем только восторгаться ими. Мы ежегодно выделяем премии для ветеранов. В этом году это в районе 900 долларов, если на манаты пересчитать - 1500 манатов. В течение года мы также решаем их проблемы.

Должен сказать, что такое отношение к нашей общей Победе в Азербайджане было не всегда. К сожалению, в первые годы независимости, когда к власти путем военного переворота пришел антинациональный режим Народного фронта, 9 мая был стерт из праздничного календаря.

Ветераны войны подвергались моральному террору, против них велась оголтелая кампания в средствах массовой информации. И только с приходом к власти Гейдара Алиева 9 мая был восстановлен в праздничном календаре. С тех пор этот праздник является государственным праздником. Это - нерабочий день. Справедливость восторжествовала.

Вы правильно отметили, я собирался быть в Москве. Я получил приглашение Президента Российской Федерации. Но в связи с коронавирусом праздничные мероприятия отменены. Поэтому в этом году я вновь почту память павших, но уже, конечно, в совсем другом формате.

- Кстати, Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что мы все равно планируем в России отметить этот день, когда позволит соответствующая эпидемиологическая обстановка. Было подтверждено, что все приглашения в силе. Поэтому я думаю, что когда это будет определено и даты будут назначены, у Вас будет возможность все-таки вместе с российским руководством, с Вашими коллегами по странам Содружества Независимых Государств этот праздник отметить в Москве.

- Да, я очень рассчитываю на это.

- Ильхам Гейдарович, Вы совершенно справедливо сейчас сказали о том, что в печальные для Азербайджана времена правления Народного фронта этот праздник ушел, к сожалению, из календаря. Действительно, только с приходом к власти Гейдара Алиевича эта справедливость восторжествовала, и сегодня весь народ его отмечает. Но тем удивительнее, что еще есть какие-то страны, где политики пытаются переписать историю, фальсифицировать ее. В некоторых странах уничтожают памятники советским военачальникам, освобождавшим города, советским воинам, а в некоторых даже ставят памятники или мемориальные доски фашистским коллаборационистам или даже просто деятелям фашистского режима. Как Вы относитесь к этой ситуации?

- Мы очень решительно осуждаем попытки переписывания истории, искажения правды о Великой Отечественной войне, попытки героизации фашизма и фашистских преступников. Азербайджан на многих форумах открыто высказывался на эту тему, в том числе я неоднократно озвучивал свою позицию. Должен сказать, что эта позиция полностью разделяется азербайджанским обществом. Конечно, для нас совершенно неприемлемо то, что в некоторых странах происходит процесс героизации фашизма. Знаете, некоторое время назад казалось, что есть такие непреложные истины, которые не требуют доказательств. И история Великой Отечественной войны была одной из них. Но, к сожалению, мы видим порой скоординированные усилия определенных кругов по искажению исторической правды, по преуменьшению роли Советского Союза в Победе во Второй мировой войне и по героизации фашизма. Эта тенденция должна быть остановлена. Только совместными усилиями мы можем это сделать, в том числе донося правду о том, что происходило во время Великой Отечественной войны, до молодого поколения. Потому что они должны знать правду, они должны воспитываться в духе патриотизма, в духе героизма их предков. И конечно же, то, что происходит в некоторых странах, когда мы видим акты вандализма по отношению к памятникам Второй мировой войны, видим установление памятников фашистам, вызывает чувство презрения и отвращения. Особенно неприятно, когда мы это видим на пространстве бывшего СССР, на пространстве СНГ. Ведь Советский Союз принес самую большую жертву ради общей Победы над фашизмом.

Поэтому эти тенденции должны быть осуждены, эти попытки должны быть остановлены.

Я думаю, что мировые лидеры должны об этом говорить более открыто. Я, как уже отметил, неоднократно поднимал эти вопросы, в том числе на последнем Саммите стран СНГ, где одной из тем обсуждений как раз была подготовка к празднованию нашей Великой Победы, к юбилею Победы. Я отметил, что, к сожалению, в Армении героизация фашистских преступников становится нормой жизни. Я на конкретных примерах показал, что фашистскому палачу и преступнику Гарегину Тер-Арутюняну, который известен под кличкой Нжде, в Армении несколько лет назад был установлен шестиметровый памятник. Преступления этого человека доказаны. Об этом, кстати, свидетельствуют и документы, изданные в преддверии 75-летия Победы и МИД, и Министерством обороны Российской Федерации. Это тот человек, который во время войны говорил: «Кто умирает за Германию - умирает за Армению». Это тот человек, диверсионная деятельность которого привела к многочисленным жертвам, и неслучайно он был арестован после окончания войны СМЕРШем, осужден на 25 лет и умер во владимирской тюрьме. И вот такому человеку в Армении устанавливается шестиметровый памятник. В открытии памятника участвует бывший президент этой страны. Поднимая этот вопрос, я хотел привлечь внимание коллег по СНГ к тому, что мы в первую очередь должны у себя, в своей организации расставить все точки над i. Мы не должны здесь руководствоваться принципам политкорректности, селективности или нежеланием кого-то обидеть. Мы должны говорить правду, иначе дискуссии в формате этой организации потеряют смысл, откровенно говоря. Поэтому мною был этот вопрос поднят. И более того, я рассчитывал, что новое руководство Армении, которое пытается себя представить как демократическое, поддержит мою инициативу. Но, к сожалению, я увидел обратное. Увидел, что руководитель армянской делегации, премьер-министр стал защищать этого преступника, говорить, что факт пребывания Тер-Арутюняна в лагерях не имеет значения, ведь Солженицын тоже был в лагерях. Знаете, я нарушил протокол, взял слово вновь и сказал, что это вершина цинизма - сравнивать Солженицына с фашистским приспешником. Поэтому все это вызывает большое удивление, недоумение и приводит к мысли, что власть в Армении может меняться, но сущность режима остается прежней.

Кстати, должен сказать, что памятная доска преступнику, пособнику фашистов Нжде также была установлена на территории Российской Федерации, в частности, в городе Армавир. И только после того, как я поднял этот вопрос на Саммите глав государств и когда он уже нашел отражение в средствах массовой информации, эта доска была демонтирована. Возникает резонный вопрос: разве у Армении не было героев в Великой Отечественной войне? Так почему же не им была установлена памятная доска около армянской церкви в Армавире, а фашистскому преступнику? Как это понимать? Эти вопросы должны широко обсуждаться. Опять же без селективности, без политкорректности, прямо и четко. Каждая страна должна выразить свое отношение к этому вопросу. Если, с одной стороны, в Армении говорят, что они будут праздновать юбилей Победы, а с другой стороны, возлагают цветы к памятнику фашисту, то этот как минимум противоречиво, а по сути является проявлением лицемерия.

- Спасибо, Ильхам Гейдарович, за такую точную оценку этой ситуации. 4 мая по Вашей инициативе - Азербайджан сейчас председательствует в Движении неприсоединения - был проведен Саммит Движения неприсоединения, который можно уже назвать историческим по составу участников, по факту его созыва. Он был посвящен выработке совместных решений, совместных идей по борьбе с коронавирусом. Вы председательствовали на этом саммите. В нем принимали участие лидеры огромного числа стран, причем таких ведущих стран, как Индия, Египет, Иран и т.д. После того как Вы по завершении этого Саммита ударили своим молоточком председательствующего и подводя итоги сейчас, как Вы оцените прошедший Саммит? Что удалось выработать, о чем договориться в практическом плане?

- Вы совершенно правы. Этот саммит можно по праву назвать историческим, поскольку, во-первых, он проходил в новой форме - в формате видеоконференции. Во-вторых, как правило, саммиты Движения неприсоединения проходят с определенной периодичностью. И если мы провели Саммит в прошлом году в октябре в Баку, то следующий должен был состояться уже в стране, которая будет председательствовать после нас в 2022 году. Поэтому инициатива Азербайджана как председателя Движения неприсоединения, естественно, была своевременной. Также должен сказать, что на Саммите Движения неприсоединения в октябре прошлого года Азербайджан был избран единогласно председателем организации, что также является очень показательным фактором. Поскольку, как вы знаете, в движении участвуют 120 стран и между некоторыми из этих стран существуют, мягко говоря, напряженные отношения.

Но то уважение и доверие, которое было проявлено к нам, показывает, что Азербайджан на международной арене сумел завоевать очень большой авторитет. На Саммите в Баку я говорил о том, что мы не рассматриваем наше председательство как чисто формальное. Мы хотим быть эффективным председателем, хотим повышать авторитет и роль движения на международной арене. Хотим большей сплоченности между странами. Хотим способствовать тому, чтобы те разногласия, которые существуют между некоторыми странами, были урегулированы и при необходимости - при нашем участии. Я также сказал, что Азербайджан на международной арене в течение не только периода председательства, но и после будет защищать интересы стран-членов. Тот факт, что Саммит состоялся, говорит о том, что, во-первых, мы верны своему слову, а во-вторых, была большая потребность в проведении Саммита. Поэтому большая часть выступающих отметила своевременность и важность азербайджанской инициативы. Также должен сказать, что с приветствием к участникам Саммита обратились руководители ведущих международных организаций: генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, президент Генеральной Ассамблеи ООН, председатель Африканского союза, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения и вице-президент Европейской комиссии. Должен особо подчеркнуть этот момент. Я не помню второго такого случая, когда Европейская комиссия и Движение неприсоединения были задействованы в каком-то едином формате. И в данном случае то, что Азербайджан имеет очень активные отношения с Европейским Союзом, то, что Азербайджан завоевал очень большой авторитет на международной арене, сделало возможным такое совместное мероприятие.

Также, конечно, общая беда объединяет. Поэтому главной целью проведения Саммита было проявление солидарности внутри организации, а также эффективное сотрудничество с ведущими международными организациями. Мы предложили по моей инициативе провести специальную Генеральную Ассамблею ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную коронавирусу. Мы выделили 5 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения для оказания неотложной поддержки наиболее уязвимым странам-членам движения. Это второй наш донорский взнос. До этого в марте мы также выделили 5 миллионов долларов ВОЗ для борьбы с глобальной пандемией. Созданный формат Контактной группы в Движении неприсоединения получил большую поддержку от стран-членов. Мы предложили создать подгруппы по направлениям и единую базу данных по борьбе с COVID-19, с тем чтобы и члены движения, которые имеют намерения, и международные организации, и донорские организации имели информационную базу для того, чтобы оказать своевременную помощь. Я бы сказал, что это основные и цели, и результаты проведения Саммита. Опять же должен сказать, что все участники отмечали его важность, необходимость, выражали благодарность Азербайджану за эту инициативу.

Должен сказать, что это не первый саммит, который мы проводим. Азербайджан также является на данный момент председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств. И проведенный 10 апреля по инициативе Азербайджана Саммит этой организации фактически был первым саммитом в мире в формате видеоконференции. В течение двух месяцев мы провели два важнейших международных мероприятия, которые, уверен, укрепят солидарность и сотрудничество.

Еще один момент в связи с Саммитом Движения неприсоединения - это то, что, как я уже сказал, в Движении неприсоединения 120 стран, в Африканском союзе, чей председатель обратился с посланием, 55 стран, в Европейском Союзе, чей высокий представитель также участвовал в мероприятии, 27 стран. Поэтому без ложной скромности могу сказать, что Азербайджан и азербайджанская инициатива объединили практически весь мир.

- Это действительно так, Ильхам Гейдарович. Хочу высказать еще такую мысль, что, конечно, сам факт того, что Азербайджан председательствует, что Азербайджан внес определенный взнос во Всемирную организацию здравоохранения, - это важные факты. Но мне кажется, почему еще у Азербайджана было моральное право созывать этот Саммит - потому что объективные цифры показывают и Всемирная организация здравоохранения это подтверждает, что, хотя Азербайджан не обошла стороной эта ужасная пандемия, но все-таки в стране, - я смотрел цифры, - достигнуты определенные успехи в этой борьбе. Ситуацию удалось, как мне кажется, притормозить, а в чем-то переломить. Во всяком случае, цифры об этом говорят, и ВОЗ это подтверждает. За счет чего это удалось? Какие усилия были предприняты? Потому что сегодня опыт любой страны, которой удается в большей степени справиться с этой всеобщей бедой, очень важен.

- Вы совершенно правы. Пока рано говорить о конечных результатах, но промежуточные результаты говорят о том, что мы на верном пути. Кстати, эту работу, которую мы организовали и осуществляем, оценила и Всемирная организация здравоохранения. В письме генерального директора этой организации, адресованном мне, были высоко оценены действия азербайджанского руководства. Также Азербайджан был назван образцовой страной, то есть страной, которая показывает пример в борьбе с этим бедствием.

Что касается конкретных мер, должен сказать, что с самого начала мы создали Оперативный штаб при Кабинете Министров, который имел очень широкие полномочия и в ежедневном, ежечасном формате занимался важными организационными вопросами. Как вы знаете, главной задачей, думаю, для всех стран было притормозить развитие болезни, притормозить ее широкое распространение. В Азербайджан, так же, как и во многие другие страны, этот вирус был импортирован. Поэтому закрытие границ с соответствующими консультациями с соседями было важным первым шагом. Но потом мы увидели, что идет процесс внутреннего заражения. Поэтому были поэтапно применены ограничительные меры. Мы их принимали в соответствии с ситуацией и всегда стремились опережать события, а не плестись в хвосте, иначе мы не достигли бы успеха.

Мы оперативно организовали работу государственных больниц в совершенно новом формате. Сегодня более 20 государственных больниц предоставлено для лечения больных с коронавирусом. В том числе самая современная и новая больница на 575 коек полностью предоставлена больным с коронавирусом. Мы оперативно закупили дополнительные лаборатории, которых сейчас уже 23. Если потребуется - еще приобретем. По количеству тестов на миллион человек Азербайджан среди лидирующих стран. Мы провели более 160 тысяч тестов. Конечно же, это помогает выявлять очаги, в том числе и в региональном плане. Определенные смягчения начались с 4 мая. До этого - с 27 апреля. Они были вызваны тем, что уже на протяжении последних трех недель мы видим позитивную динамику. То есть количество выздоровевших больше, чем количество заболевших.

Также, конечно, мы очень бережно относимся к нашим врачам, медицинскому персоналу. Для тех, кто обслуживает больных коронавирусом, введены специальные надбавки, в три, четыре и пять раз превышающие их месячный оклад. Поэтому комплекс этих ограничительных мер, в том числе мер, направленных на правильную организацию процесса лечения, привели к тому, что нам пока удается с минимальными потерями выходить из этой ситуации.

Также хотел бы отметить высокий уровень общественной поддержки нашим мерам. Я получаю в день сотни, иной раз тысячи писем благодарности, где граждане всех категорий, начиная от самых маленьких детей до долгожителей, выражают благодарность за то, что мы пока с честью выходим из этой ситуации. Но также мы заявили, что если мы увидим, что меры послабления карантинного режима ведут к резкому ухудшению ситуации, нам придется их опять ужесточить. И в своих неоднократных обращениях к азербайджанскому народу я говорил, что мы проявили солидарность, проявили единство, нам также надо проявить ответственность и дисциплину. Думаю, что эти два направления еще требуют отдельного обсуждения. Но в целом, думаю, что пока ситуация находится под контролем.

Также должен сказать, что мы выделили порядка 2 млрд долларов для социально-экономического пакета тем, кто пострадал от пандемии. Это около 700 тысяч людей, занятых в тех сферах, которые в первую очередь пострадали от пандемии, и микропредпринимателей. Государство в течение двух месяцев выплачивает существенную часть их заработной платы, потому что они практически не работают. Это 600 тысяч малообеспеченных семей и безработных, включая даже тех, кто занят в неформальном секторе, то есть не имеющих трудовых договоров. В течение двух месяцев им выплачивается определенная сумма, поскольку тот, кто даже не имел трудового договора, имел заработок. Сейчас он его лишен.

Мы увеличили количество семей, которые получают адресную социальную помощь, до 80 тысяч, и в среднем 222 маната, то есть 130 долларов, получает семья. Также создается 90 тысяч оплачиваемых общественных работ с зарплатой на уровне минимальной зарплаты – 250 манатов, где-то 150 долларов. И 12 тысяч самозанятых, которые будут задействованы в этом году с учетом финансовой и технической помощи со стороны государства. Это только часть пакета. Также есть и налоговые льготы, налоговые каникулы. То есть мы очень широко подошли к этому вопросу и стараемся в первую очередь защитить людей, защитить их здоровье, их жизни, а во вторую очередь обеспечить развитие экономики.

- Ильхам Гейдарович, для Вас, естественно, не секрет, что сейчас все чаще и чаще звучат мнения экспертов, аналитиков, политиков о том, что поскольку конец пандемии, все-таки рано или поздно придет, хотя пока все идет по восходящей, мир будет другим. Он изменится. Изменится социально, изменится экономически, изменится в чем-то культурно. Азербайджан в последние годы проводил огромное количество крупнейших мероприятий: спортивных, культурных, политических, экономических, разные форумы. Все, о чем Вы говорили до этого, было основано на железных фактах и на точных цифрах. Сейчас у меня вопрос больше из области предположений. Каким Вам видится мир в постпандемический период? Это мир, в котором нам всем придется жить. Особенно сейчас этим вопросом задаются молодые люди, потому что они сталкиваются с большим количеством психологических трудностей. А для пожилых это еще много рисков физического свойства. Каким Вы видите мир в постпандемический период?

- Знаете, многие политические, общественные деятели и, должен сказать, широкая международная общественность отмечают, что мир будет другим, и мир уже другой. Мы постепенно привыкаем к новому формату работы, к новому формату жизни, к режиму самоизоляции. И по существу, это, конечно, очень серьезно влияет и на образ жизни, и на психологическое состояние многих людей, особенно в условиях жесткого карантина. Мы прекрасно понимаем, что сидеть неделями дома, не выходить - это очень серьезное испытание для людей, которые привыкли к активному образу жизни, которые привыкли активно работать. Да, я отметил, что мы выплачиваем средства для тех, кто потерял работу. Но ведь не только заработная плата для них являлась мотивацией. Люди по существу лишились любимой работы, и конечно же, на их психологическое состояние это тоже может серьезно влиять. Поэтому трудно предположить, каким мир будет в будущем.

Что касается проведения международных мероприятий, то два саммита, о которых я говорил, показали, что мы можем работать и в таком формате. Конечно, мы испытываем дефицит общения. Если бы мы проводили саммит в обычном режиме, то, конечно, это длилось бы два дня, может быть, три дня. Было бы очень много двусторонних встреч, много культурных мероприятий. Но, например, 4 мая саммит длился без перерыва на протяжении шести с половиной часов. Мне как председателю было невозможно его покинуть. Поэтому надо привыкать жить в таком формате.

Что касается международных форумов, вы совершенно справедливо отметили, что Азербайджан стал уже важной площадкой в первую очередь для гуманитарного сотрудничества. И Бакинский международный гуманитарный форум, который проводится под патронатом президентов России и Азербайджана и в становлении которого вы, Михаил Соломонович, лично сыграли огромную роль, и Форум межкультурного диалога, и многие другие мероприятия, проведение которых сегодня отложено, вызывают вопросы - как мы их будем проводить? Будет ли возможность проводить международные форумы, дискуссии в режиме видеоконференции или нет - это все еще вопрос будущего. Но одно очевидно: после победы над коронавирусом, на что я надеюсь, придется еще очень долго выходить из этой ситуации в чисто рабочем плане, в психологическом плане. Как много времени это займет, сказать очень трудно. Но главное, я думаю, все-таки сохранить содержание, и в том числе в вопросах международной политики, сохранить позитивный опыт сотрудничества, чтобы это временное разобщение не разобщило страны, чтобы мы поддерживали диалог, работали в формате видеоконференции. У меня, кстати, было уже несколько встреч с коллегами в формате видеоконференции. Опять же: форма, конечно, будет другая. Но главное - сохранить позитивное содержание и приумножить те позитивные моменты, которые мы видим в результате пандемии. Может быть, пока это раннее проявление, но видна солидарность, видны элементы сотрудничества даже между теми странами, которые находятся в напряженных отношениях.

- Как раз о том, о чем Вы уже сказали, Ильхам Гейдарович, - о необходимости, несмотря на эти сложности, развивать и укреплять сотрудничество. Я хотел бы коснуться Ваших отношений с Президентом России Владимиром Путиным, с которым у Вас сложились, я знаю, достаточно плотные, товарищеские, что называется personal chemistry, личные отношения. Вы совершали визиты в Россию, Президент Путин бывал в Азербайджане. В этих условиях не кажется ли Вам, что, может быть, развивая Вашу мысль, необходимо еще больше интенсифицировать эти связи именно для того, чтобы в новых условиях находить новые решения и новый формат сотрудничества?

- Да, вы совершенно правы, и мы над этим работаем, и даже в условиях пандемии. Осуществляется бесперебойно транспортное сообщение. Мы договорились об интенсификации работы в транзитно-логистической сфере. Что касается товарооборота между странами, между Россией и Азербайджаном, безусловно, пандемия повлияет негативно. Но уверен, что мы сохраним и приумножим позитив сотрудничества.

Как вы отметили, с Президентом Российской Федерации мы встречаемся довольно часто и в России, и в Азербайджане. В последний раз это было в Петербурге в конце года. До этого в Сочи. Я был приглашен на дискуссионный клуб «Валдай». Наше общение и встречи дают очень позитивный импульс развитию нашего взаимодействия. И те установки, инструкции, которые мы даем подчиненным, реализуются. Политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне.

Конечно, если бы не пандемия, мы бы и дальше наращивали товарооборот. Но уверен, что экономические связи будут на должном уровне. Также у нас большие планы в транспортно-логистической сфере. Не только в рамках коридора Север-Юг, который сегодня активно используется нами. Мы рады, что Россия подключилась и к транспортному коридору Север-Запад: через Азербайджан на европейское направление. Российские грузоотправители уже используют этот маршрут. Большой потенциал в электроэнергетике - в плане обмена электроэнергией, а также сотрудничества в многостороннем плане, ведь связаны высоковольтными линиями электропередач.

Также в нефтегазовой сфере. Может быть, многие не знают, но часть нефти, добытой российскими компаниями в российском секторе Каспийского моря, транспортируется через азербайджанскую транспортную инфраструктуру. То есть тут сотрудничество идет по нарастающей.

Ну и конечно, обязательно нужно отметить, как мы всегда делаем с Президентом России, и сотрудничество в гуманитарной сфере. Думаю, что оно является образцом сотрудничества между соседями. И в России очень высоко ценят, что в Азербайджане существует более 330 школ с обучением на русском языке. И филиалы ведущих российских вузов, и достаточно насыщенная культурная программа, и конечно, открытие, воссоздание павильона Азербайджана на ВДНХ, его торжественное открытие - это также символизирует дружественные отношения.

Конечно, мы сожалеем о том, что пандемия очень сильно ударила по туристическому сектору. В прошлом году около миллиона россиян посетили Азербайджан. Мы рассчитывали на рост российских туристов и в этом году. Но будем ждать, когда все уляжется и вновь люди начнут посещать друг друга. Поэтому, вы совершенно правы, мы не должны терять времени, и в этом году еще многое предстоит сделать. Мы находимся в постоянном контакте и работаем как близкие друзья и партнеры.

- Ильхам Гейдарович, когда говорят о будущем периоде после пандемии, отдельная тема – это энергетическая сфера. Сейчас, конечно, пандемия занимает всю новостную повестку. Но буквально еще недавно на нее наложилась тема нефтяных цен. Мир лихорадило, все следили как за каким-то детективом, когда нефть ушла чуть ли не в минус. Все люди почему-то стали специалистами нефтяной отрасли. Азербайджан исторически нефтедобывающая страна, но при этом Вы уже много лет говорите о том, что Азербайджану необходимо избавиться от зависимости от нефтяной иглы. Я не готов предугадывать цены на нефть, но с точки зрения уйти от зависимости - на какие отрасли экономики Вы делаете ставки? Каким Вы видите Азербайджан в постнефтяной период?

- Вы совершенно правы, эта тема очень активно мною поднималась и поднимается, и делаются определенные шаги в этом направлении. Достаточно сказать, что в первом квартале этого года объем производства промышленной продукции в секторе, не связанном с нефтегазовой добычей, вырос на 23 процента. Это абсолютный рекорд. В условиях пандемии, думаю, эта цифра, конечно, вызывает должное уважение к той работе, которую мы провели. Поэтому ориентация на ненефтяной сектор была и остается главным приоритетом. Как я много раз говорил, нам надо забыть о нефтяном секторе. А сегодня, с такими ценами на нефть, по существу постнефтяной период, можно сказать, что наступил. Поэтому главной движущей силой роста азербайджанской экономики будет ее обеление. В этом направлении – выводу экономики из тени - очень многое делается. Эта проблема для нас, к сожалению, все еще актуальна. И здесь все вопросы - от неформальной занятости до уклонения от уплаты налогов - переплетены между собой. Меры, которые мы предпринимаем, дают свои результаты. Мы пополняем бюджет и в прошлом году, и в этом году значительно за счет обеления экономики. То есть это будет главным движущим фактором.

Что касается отраслей, в первую очередь, конечно, я бы отметил сельское хозяйство, где очень большой потенциал и очень большие инвестиции были вложены. И рост достаточно существенный. Транспортно-логистическая сфера. На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты. И мы та страна, которая активно участвует в транспортном коридоре Восток-Запад. Это - часть коридора «Один пояс, один путь», и коридор Север-Юг, а также, как я уже отметил, Север-Запад. Поэтому создание транспортно-логистической инфраструктуры завершено, и сегодня мы работаем с партнерами, соседями для того, чтобы увеличить транспортировку и повысить азербайджанские транзитные возможности.

Большое внимание мы уделяли и уделяем туризму. Сектор был очень перспективным. В последние четыре года рост туристов был от 10 до 24 процентов. Создана современная туристическая инфраструктура. Но, конечно, пандемия очень сильно ударила по этому сектору. Мы сейчас думаем о стимулировании внутреннего туризма. Тем более, с учетом того, что миллионы граждан Азербайджана в течение года выезжают из страны, в том числе на отдых. То есть они будут, наверное, с учетом закрытых границ этим летом переориентированы на внутренний туризм.

И конечно, сектор информационно-коммуникационных технологий. Здесь также есть неплохой задел. Азербайджан уже член космического клуба, располагающий тремя спутниками. Сфера ИКТ очень активно развивается, и очень существенный рост в этой сфере. Поэтому думаю, что эти направления будут и дальше играть важную роль. И, конечно же, еще раз возвращаясь к глобальным вопросам экономики, это - улучшение бизнес-климата как для местных, так и иностранных инвесторов и поддержка мелкого предпринимательства. Сейчас в этом направлении мы предпринимаем большие шаги. Это обеспечит и занятость, и диверсификацию экономики. Мы знаем по примеру развитых стран, там доля мелкого и среднего бизнеса в ВВП - больше половины. Мы к этому должны стремиться.

- Ильхам Гейдарович, еще один вопрос, который сейчас обсуждается и связан с пандемией – это эффективность международных организаций. Вы рассказали, как успешно прошел исторический форум - Саммит Движения неприсоединения, который был посвящен пандемии. Но сейчас много критики в адрес Организации Объединенных Наций. Серьезной критике подверглась Всемирная организация здравоохранения как институт ООН. Азербайджан - уверенный и активный участник большинства международных организаций. Он был непостоянным членом Совета Безопасности. Азербайджан активно работает в системе Содружества Независимых Государств, ОБСЕ и т.д. На Ваш взгляд, насколько, во-первых, справедлива эта критика в адрес международных организаций? Насколько международные организации оказались готовыми к этой общей беде? А с другой стороны, как Вам видится, требуется ли реформация международных организаций, какие-то новые варианты взаимодействия международных структур, чтобы быть готовым? Ведь всегда что-то приходится ждать.

- Вы знаете, я думаю, что главным фактором в этом направлении является воля отдельных стран. Потому что международные организации состоят из стран, и страны делегируют в эти организации своих представителей, страны отстаивают свои интересы в рамках этих международных организаций. Те люди, которые возглавляют международные организации, являются международными чиновниками. Конечно, надо понимать их сложности, когда им приходится принимать ответственные решения, которые кому-то могут понравиться, а кому-то не понравиться. Поэтому их искусство дипломатии, конечно же, также во многом и определяет авторитет той или иной международной организации.

Что касается Азербайджана, во всех организациях, в которых мы участвуем, мы участвуем именно для того, чтобы эту организацию усилить, поскольку мы являемся ее членами, а также обеспечить максимально свои национальные интересы в рамках деятельности в этой организации. Но, в первую очередь, мы стремимся к тому, чтобы завоевать еще большее доверие у стран-членов. И те инициативы, которые мы проводим, на это направлены. Например, инициатива по оказанию финансовой помощи через Всемирную организацию здравоохранения странам-членам Движения неприсоединения - это конкретика.

К сожалению, в международных организациях очень много слов, причем слов шаблонных, которые переписываются из года в год, из одного доклада в другой и за которыми ничего не стоит. Также, конечно, любая международная организация состоит из могущественных стран, из середнячков и стран, которым еще нужно чуть-чуть подрасти. И поэтому здесь учет интересов всех стран также является важным, чтобы те страны, которые не обладают большими финансовыми и политическими или другими ресурсами, не чувствовали себя обделенными, чтобы они не чувствовали себя в качестве второстепенных членов. Поэтому взаимное уважение в рамках международных организаций считаю одним из важных приоритетов. Конечно, добиться этого в рамках глобальных международных организаций, объединяющих весь мир либо же 120 стран, как Движение неприсоединения, труднее, чем в более компактных. Но это должно быть, считаю, главным побудительным фактором для политиков.

Ну и, конечно же, авторитет международной организации во многом зависит от выполнения тех решений, которые она принимает. И тут должен сказать, что очень много места для реформирования. Даже резолюции Совета Безопасности ООН, принятые много лет назад, не выполняются. Азербайджан на своем примере убедился в этом. Около тридцати лет не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН по выводу армянских оккупационных сил с азербайджанской территории, и никакие санкции не наложены на агрессора, не наложены на того, кто нарушает эти резолюции. Поэтому должен обязательно быть механизм наказания. Если международная организация принимает решение, обязательное к выполнению, оно должно быть выполнено. А по отношению к тому члену, который нарушает, должна быть процедура, которая может состоять из нескольких этапов, но она должна быть. А ее нет. Вот, думаю, главные факторы того, из-за чего происходит определенное разочарование в международных организациях. А также, откровенно вам скажу, то, что мы иной раз наблюдаем действия, идущие вразрез с международным правом, конечно же, не добавляют авторитета международным организациям и вообще ставят под сомнение современное мироустройство. Потому что международное право должно быть приоритетом для всех. И страны, независимо от их потенциала, их возможностей, должны уважать международное право. А когда мы видим, что оно подчас грубо нарушается, демонстративно нарушается, тогда возникает вопрос: а зачем мы должны его соблюдать? Если другие могут позволить себе его нарушать, почему мы не можем нарушить? Я не говорю, что мы идем этим путем, нет. Азербайджан всегда во главу угла ставит верховенство закона и верховенство международного права. Но такие вопросы справедливо возникают, и на них, конечно, нужно искать совместный ответ.

- Ильхам Гейдарович, я хочу попросить у Вас практического совета. У Вас как у главы государства как бы сложная ситуация. С одной стороны, Вы должны соблюдать карантин, и я знаю, что Вы соблюдаете как гражданин и просто в целях элементарной безопасности. А с другой стороны, если посмотреть по телевизору, интенсивность Вашей государственной деятельности никак не уменьшается. Как Вам это удается? Кроме того, Вы всегда уделяли большое внимание поддержанию физической формы и, наверное, продолжаете это делать и сейчас. Дайте совет своим согражданам, нашим телезрителям: как в условиях карантина поддержать такую физическую форму?

- Ну, физическую форму можно успешно поддерживать и в домашних условиях. Сегодня это уже ни для кого не секрет. Есть очень много информационных ресурсов, которые показывают, как, не ходя в спортзал, можно активно заниматься спортом дома. Я человек, который с ранней молодости занимается спортом, конечно же, придерживаюсь всех правил. Считаю занятия спортом одним из важных факторов для любого человека - и для здоровья, и для уверенности в себе, для работоспособности. Я много раз говорил, обращаясь к молодежи и людям среднего возраста: занимайтесь спортом. Я иной раз повторяю это много, но надо повторять, чтобы люди к этому пришли. Я вспоминаю, как я очень много повторял, что каждый должен проходить медобследование, когда мы начинали широкое строительство больниц. А сегодня, когда мы проводим – кстати, из-за пандемии в этом году не провели, - бесплатную всеобщую диспансеризацию, более 5 миллионов человек приходят для того, чтобы проверить свое здоровье. То же самое должно быть и со спортом. Я говорю: занимайтесь спортом, увидите пользу, увидите как улучшаются ваша физическая форма, настроение, работоспособность. Поэтому сейчас мой совет всем тем, кто не имеет возможности, - использовать интернет-ресурсы, очень много там советов, очень много программ для занятия спортом дома.

Что касается карантинного режима - я человек в принципе дисциплинированный. Поэтому мои общественные мероприятия собирают не более 9 человек. У нас больше десяти человек запрещено собираться вместе. Но я с запасом всегда говорю - девять должно быть, не больше.

- Вы десятый.

- Да, в крайнем случае, десятый или девятый. И соблюдаю, конечно, дистанцию. Это было на мероприятиях и общественного характера, и на мероприятиях, связанных с проведением встреч. Сейчас в режиме видеоконференции мы провели заседание, посвященное итогам первого квартала. Но скажу так: оно особо не отличалось от того, что мы проводили раньше. Также с подчиненными у меня формат видеоконференции. То есть человек в принципе привыкает ко всему. Поэтому к этому тоже надо привыкать. Но спасибо за вопрос. Пользуясь этой возможностью, еще раз ко всем обращаюсь: занимайтесь спортом, причем регулярно.

- Ильхам Гейдарович, говоря о будущем завершении пандемии, Вы использовали, мне кажется, очень правильное, точное слово: победа. Вы знаете знаменитую фотографию тассовского фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя победы над Рейхстагом». ТАСС, наше агентство, объявило всемирный конкурс на будущую фотографию, которая будет символизировать победу над пандемией. На Ваш взгляд, что могло бы быть на этой фотографии?

- Конечно, это очень хорошая инициатива, хотел бы Вас поблагодарить за нее. Этот конкурс, я думаю, вызовет очень большой интерес не только у художников, но и у всех. Потому что это та тема, которая сегодня волнует каждого и объединяет каждого. Объединяет стремление победить этот недуг, объединяет стремление защитить своих близких от тяжелых последствий. Поэтому, думаю, фотография или же символ должен иметь такой объединительный характер.

Также, безусловно, когда мир победит пандемию, думаю, символом должен быть человек, его разум. Потому что разум человека победит эту болезнь, когда будет изобретена вакцина; воля человека, потому что в тяжелое время именно сила воли решает очень многие вопросы; ну и, конечно же, милосердие, потому что, несмотря на всю тяжесть ситуации, несмотря на огромные человеческие жертвы, думаю, что уровень милосердия в общественном сознании значительно повысился; а также понимание, что перед природой и перед Богом все равны, и каждый должен проявлять ответственность перед своими близкими, перед теми, за кого он ответственен, и вести себя достойно. Может быть несколько широкая палитра тем. Но я уверен, что какой-то одной символикой этот конкурс не обойдется. Поэтому, думаю, здесь должны быть собраны самые лучшие чувства, самые лучшие пожелания, самые лучшие качества человека и человечества.

- Спасибо большое, Ильхам Гейдарович. До этого дня победы над пандемией с Божьей помощью и, как говорится, с помощью мировой науки надо еще дожить. А вот праздник Великой Победы над фашизмом - он уже на днях. Нашу с Вами беседу будут видеть миллионы россиян, да и не только россиян. Могу я Вас попросить обратиться с теми словами, которые бы Вы наверняка сказали в Москве 9 мая?

- Я хочу поздравить всех нас, ветеранов, сегодняшнее поколение, молодежь. Это Победа советского народа. Победа Советского Союза, которая имеет историческое значение. И вклад каждого народа бывшего Советского Союза в эту Победу неоценим. Как мы отмечали в начале нашей беседы, ценой миллионов жизней коричневая чума была остановлена. Поэтому в первую очередь я выражаю свое глубокое уважение ветеранам, уважение к памяти погибших. Благодаря им мы сегодня живем, живем в независимых государствах и строим свою судьбу.

И обращаясь к молодому поколению, хотел бы сказать, чтобы они учились жить, бороться на примере своих предков - самоотверженно, самозабвенно, с высоким чувством патриотизма, проявляя героизм, не жалея себя, своей жизни, защищая свою Родину. Это праздник, который мы должны отмечать вечно. Это праздник, который объединяет все прогрессивное человечество, все миролюбивое человечество. И конечно же, как мы с вами уже обсуждали, мы должны быть непримиримыми к попыткам переписывания истории, к попыткам извращения правды о Великой Отечественной войне. С такими пожеланиями я обращаюсь ко всем ветеранам, ко всем тем, кто сегодня в строю. И дай Бог им долгой и здоровой жизни.

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, огромное спасибо за эту беседу. С наступающим Вас праздником Победы! Я желаю Вам, чтобы под Вашим руководством Азербайджан скорее одержал победу над этой пандемией. Всего Вам самого доброго. Спасибо огромное.