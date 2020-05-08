Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша, передает в четверг Trend.

В заявлении говорится, что оккупированный восьмого мая 1992 года вооруженными силами Армении город Шуша, был одним из самых стратегически важных мест в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

«В результате оккупации были разрушены город Шуша и 30 сел района, погибли 195 мирных граждан, были ранены 165 человек, пропали без вести 58 человек, свыше 24 тысяч жителей Шушинского района стали вынужденными переселенцами и поселились в 58 районах Азербайджана.

В Шуше, отличающейся своей уникальной градостроительной архитектурой, было 17 кварталов: Гурдлар, Сеидли, Джульфалар, Гуюлуг, Чухур, Дёрдлер Гурду, Гаджи Юсифли, Дёрд Чинар, Чёль Гала, Мердинли, Саатлы, Кёчерли, Мамайы, Ходжа Марджанлы, Демирчи, Хамам Габагы и Тезе мехелле. В каждом квартале имелись баня, мечеть, родник.

В результате оккупации Шуши вооруженными силами Армении были разграблены, сожжены и разрушены 25 школ, 31 библиотека, 20 медучреждений, 17 клубов, восемь домов культуры, четыре техникума, два филиала институтов, семь детских садов, четыре кинотеатра, пять парков культуры и отдыха, два санатория, туристическая база, две гостиницы, филиал Государственного музея азербайджанского ковра, Шушинский государственный драматический театр, Шушинское телевидение, Фабрика восточных музыкальных инструментов, Государственная художественная галерея, Детская оздоровительная школа.

С оккупации Шуши, являющейся одним из центров культуры Азербайджана, проходит 28 лет. Мы не теряем надежды и верим, что обязательно вернемся в Шушу, восстановим наш разрушенный город.

От имени 80-тысячной азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, в том числе 30-тысячной азербайджанской общины Шушинского района мы призываем мировое сообщество поддержать справедливую позицию нашей страны, чтобы был положен конец агрессии Армении против азербайджанского народа, которая продолжается по сей день, была дана объективная правовая оценка оккупации.

Мы заявляем, что справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта возможно только после вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, и возвращения на родные земли подвергшихся этнической чистке азербайджанцев. Будучи азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, мы готовы жить в условиях мира с армянской общиной региона в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана. Только в этом случае в регионе может быть обеспечен устойчивый и справедливый мир», - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)