Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 18 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В повестке заседания 18 вопросов.

Депутаты рассмотрят вопросы по утверждению Протокола «О внесении изменений в Устав ГУАМ – Организации во имя демократии и экономического развития», по законопроекту "О запрещении изготовления, производства, наращивания и применения химического оружия и об его ликвидации", а также поправки в Налоговый кодекс, законы "О социальном страховании", "О статусе военнослужащих", "Об административном делопроизводстве", "Об образовании" и "О науке", а также обсудят другие вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)