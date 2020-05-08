Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 18 вопросов
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.
В повестке заседания 18 вопросов.
Депутаты рассмотрят вопросы по утверждению Протокола «О внесении изменений в Устав ГУАМ – Организации во имя демократии и экономического развития», по законопроекту "О запрещении изготовления, производства, наращивания и применения химического оружия и об его ликвидации", а также поправки в Налоговый кодекс, законы "О социальном страховании", "О статусе военнослужащих", "Об административном делопроизводстве", "Об образовании" и "О науке", а также обсудят другие вопросы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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