МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Шуши

БАКУ/Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали азербайджанский город Шуша. В результате оккупации было разрушено 30 сел, погибли 195 мирных жителей, ранены 165 человек, 58 человек пропали без вести, более 24 тысяч человек стали жертвами этнической чистки", - говорится в обращении.

Как говорится в сообщении, оккупацией Шуши, имеющей исключительное историческое, культурное, духовное и символическое значение для азербайджанского народа, которую называют «колыбелью азербайджанской музыки» и «консерваторией Востока», был нанесен тяжелый удар по национальному материально-культурному и духовному наследию: «В Шуше было разрушено свыше 170 жилых зданий и до 160 культурных и исторических памятников, святилища и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены многочисленные уникальные рукописи. Среди них Дворец и библиотека Панах-хана, Ханский дворец и караван-сарай, мечеть Ашагы Гёвхарага и мечеть с часами, мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие памятники».