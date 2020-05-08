МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Шуши (версия 4)

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БАКУ/Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали азербайджанский город Шуша. В результате оккупации было разрушено 30 сел, погибли 195 мирных жителей, ранены 165 человек, 58 человек пропали без вести, более 24 тысяч человек стали жертвами этнической чистки", - говорится в обращении.

Как говорится в сообщении, оккупацией Шуши, имеющей исключительное историческое, культурное, духовное и символическое значение для азербайджанского народа, которую называют "колыбелью азербайджанской музыки" и "консерваторией Востока", был нанесен тяжелый удар по национальному материально-культурному и духовному наследию: "В Шуше было разрушено свыше 170 жилых зданий и до 160 культурных и исторических памятников, святилища и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены многочисленные уникальные рукописи. Среди них Дворец и библиотека Панах-хана, Ханский дворец и караван-сарай, мечеть Ашагы Гёвхарага и мечеть с часами, мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие памятники".

В обращении подчеркивается, что захватническая страна - Армения, грубо нарушая требования международного гуманитарного права, вслед за этнической чисткой, проведенной во время оккупации Шуши, уничтожает там историко-культурное наследие Азербайджана и совершает незаконные деяния, направленные на постепенное изменение культурного облика города: "В рамках незаконного заселения, осуществляемого в Шуше, на этой территории размещены тысячи людей. Мечеть Юхары Гёвхарага (Джума мечеть), построенная по заказу Гёвхараги - дочери карабахского правителя Ибрагим-хана – "реконструирована" армянами и представляется как иранская мечеть. Все это открыто демонстрирует намерение страны-агрессора бросить тень на тот факт, что Шуша является исконно азербайджанским городом".

"Армянская сторона должна понять, что эти попытки бесперспективны, и оккупация территорий временна. Нагорный Карабах - международно признанная территория Азербайджана, этот регион всегда был и останется неотъемлемой частью нашей страны. Резолюции СБ ООН, позиции всех международных организаций и мировых государств подтверждают, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода захватнических сил со всех оккупированных территорий нашей страны", - подчеркивается в обращении.

В документе МИД говорится, что Азербайджан больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта переговорным путем и обеспечении устойчивого мира в регионе: «Переговорный процесс, продолжающийся по урегулированию конфликта, нацелен на вывод сил захватнической Армении из оккупированного Нагорного Карабаха и с прилегающих территорий Азербайджана, восстановление территориальной целостности в рамках международно признанных границ и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Это необходимость, а не компромисс. Азербайджан не рассматривает иное политическое решение для урегулирования конфликта, и именно в данном контексте участвует в переговорном процессе. Если переговоры не завершатся прекращением оккупации азербайджанских территорий, то Азербайджан оставляет за собой право обеспечить восстановление своего суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, как это закреплено в Уставе ООН».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)