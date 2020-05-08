БАКУ/Trend/ - 8 мая знаменуется 28-й годовщиной оккупации армянскими вооруженными силами города Шуша - культурного центра Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

В Милли Меджлисе минутой молчания была почтена память погибших в Шуше шехидов.

Спикер отметила, что оккупация Шуши является этапом военной агрессии, осуществленной для отрыва Нагорно-Карабахского региона от Азербайджана и присоединения к Армении, изгнания местного азербайджанского населения с земель отцов и дедов: «Оккупацией Шуши, исторически являющегося центральным городом Нагорного Карабаха, армянские шовинисты завершили полную этническую чистку огромного региона Азербайджана. Из более чем одного миллиона наших соотечественников, изгнанных с оккупированных территорий Азербайджана, 22 тысячи человек - жители Шуши. Мы уверены, что под руководством Президента Ильхама Алиева в ближайшее время в историю Азербайджана как праздник будет вписан еще один день победы - над армянским фашизмом -, ознаменованный освобождением оккупированных земель и восстановлением справедливости».

Напомним, что сегодня исполняется 28-я годовщина оккупации азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении.

В боях за оборону Шуши 195 наших соотечественников стали шехидами, 165 человек были ранены, 58 - захвачены в плен и взяты в заложники. Во время оккупации армянские вандалы разграбили музеи, в которых находились тысячи экспонатов, разрушили сотни историко-культурных памятников, осквернили святилища и мечети, уничтожили большое число редких образцов рукописей, превратили в руины учреждения образования и здравоохранения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)