Джавид Османов: Али Керимли выполняет функцию посла Армении

БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется 28-я годовщина оккупации Арменией азербайджанского города Шуша. В оккупации Шуши немалую роль сыграл и тандем НФА-Мусават.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Джавид Османов, сообщает в пятницу Trend.

Депутат отметил, что этот тандем предал азербайджанский народ, оказав поддержку Армении в оккупации азербайджанских земель: «Структура, называемая Национальным советом, в котором собрались предатели и изменники, выполняет функцию посольства Армении, а Али Керимли – функцию посла. Призываю правоохранительные органы к тому, чтобы дать правовую оценку деяниям людей, которые каждый день оскорбляют и предают азербайджанский народ и государство, пытаясь пошатнуть его независимость».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)