Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Пакистана
БАКУ /Trend/ - Президент Пакистана Ариф Алви 8 мая позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом Trend передает в пятницу со ссылкой на пресс-службы главы государства.
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