Сахиба Гафарова: Ветераны войны в Азербайджане окружены всесторонней заботой государства
БАКУ /Trend/ - Ветераны войны в Азербайджане окружены всесторонней заботой государства.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.
"Завтра отмечается 75-летие Победы над фашизмом. Азербайджанский народ внес большой вклад в обретение этой Победы", - сказала Гафарова.
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