Сахиба Гафарова: Ветераны войны в Азербайджане окружены всесторонней заботой государства

БАКУ /Trend/ - Ветераны войны в Азербайджане окружены всесторонней заботой государства.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

"Завтра отмечается 75-летие Победы над фашизмом. Азербайджанский народ внес большой вклад в обретение этой Победы", - сказала Гафарова.