Турал Гянджалиев: Вопрос по гидроузлам "Худаферин" и "Гыз Галасы" регулируется на самом высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный со строительством гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" и гидроэлектростанций между Азербайджаном и Ираном через реку Араз, регулируются на самом высоком уровне. В данной связи между Азербайджаном и Ираном подписан международный документ.

Об этом сказал Trend глава азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает Trend.

Председатель общины отметил, что в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, территориальная целостность Азербайджана была подтверждена в указанном соглашении.

Гянджалиев подчеркнул, что в Соглашении, в соответствии с требованиями резолюций ООН, вновь в однозначной форме подтвержден вопрос территориальной целостности Азербайджана. Также запрещается передача охраны и эксплуатации этих гидроузлов на временной либо постоянной основе физическим или юридическим лицам третьей страны.

«Это означает, что этими двумя узлами и ГЭС могут пользоваться только Азербайджан и Иран. Наряду с этим, на поверхности воды, после заполнения гидроузлов, будет определена и закреплена текущая линия государственной границы. То есть, использование ГЭС третьим государством просто невозможно. Желающие ознакомиться с соглашением или его положениями могут зайти на сайт e-qanun.az и ознакомиться с этим международным документом», - сказал Гянджалиев.