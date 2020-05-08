Азербайджанское государство, являющееся произведением Гейдара Алиева, уверенно и решительно идет в будущее - Сахиба Гафарова

Политика 8 мая 2020 23:30 (UTC+04:00)
Азербайджанское государство, являющееся произведением Гейдара Алиева, уверенно и решительно идет в будущее - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - «Исполняется 97-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. С именем великого лидера Гейдара Алиева связана целая эпоха, охватывающая развитие и прогресс современного Азербайджана во всех сферах на протяжении более тридцати лет. Общенациональный лидер во все времена успешно и с честью выполнял миссию спасителя, флагмана народа, создал архитектуру современного независимого Азербайджанского государства, обеспечил укрепление его социально-экономических основ, достойное место нашей страны среди государств мира. Великий лидер, посвятивший всю свою жизнь благополучию азербайджанского народа, укреплению нашего государства, своей деятельностью, неоценимыми заслугами перед народом и государственностью доказал, что является истинным государственным деятелем, гениальной личностью, великим патриотом, любящим родину и народ».

Как сообщает Trend, такое мнение высказала председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

По ее словам, великий лидер Гейдар Алиев, невзирая на различия в формациях и системах, благодаря богатому опыту государственности, твердой воле, неиссякаемой энергии, высоким организаторским способностям, умению в самых сложных ситуациях брать на себя ответственность и принимать правильные решения показал пример настоящего лидера. «В 1969 году, когда великий лидер Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, наша страна была одной из самых отсталых среди советских республик по экономическим показателям. К концу 1960-х годов во всех сферах социально-экономической жизни наблюдалось отставание, экономика республики переживала глубокий кризис. Под руководством Гейдара Алиева, пришедшего к власти в Азербайджане именно в таких условиях, началась подготовка и реализация отдельных программ и планов по обеспечению реорганизации и динамичного развития во всех областях. Благодаря целенаправленной деятельности великого лидера все отставания в Азербайджане были устранены, и в 1982 году наша республика стала уже одной из самых развитых республик СССР. Таким образом, великий лидер Гейдар Алиев сформировал в 1969-1982 годах мощный фундамент будущего Азербайджана, именно в те годы благодаря его дальновидности и непоколебимой воле был создан экономический, политический, социальный, военный, культурный, общественный потенциал, служащий развитию нашей страны».

Председатель Милли Меджлиса отметила, что где бы ни работал великий лидер Гейдар Алиев, он всегда преданно служил народу, Родине, не прерывал связей с родным Азербайджаном. В период работы в Москве в руководстве СССР он также делал все возможное для развития республики. В 1987 году в знак протеста против ошибочного курса, антиазербайджанской политики Политбюро ЦК КПСС и лично генерального секретаря М.С.Горбачева Гейдар Алиев подал в отставку, продолжая однако внимательно следить за происходящим в Азербайджане. В связи с кровавой расправой, учиненной советскими войсками в Баку 20 января 1990 года, Гейдар Алиев, несмотря на преследования кремлевского режима и тяжелое состояние здоровья, на следующий день пришел вместе с членами семьи в Постоянное представительство Азербайджана в Москве, где выступил с заявлением, в котором осудил массовую расправу, осуществленную советской властью против азербайджанского народа. Это было проявлением смелости и решительности истинного лидера, в котором в этот сложный момент нуждался азербайджанский народ.

Спикер парламента Сахиба Гафарова подчеркнула, что в 1991 году после распада СССР Азербайджан, как и другие союзные республики, обрел независимость: «К большому сожалению, в первые годы независимости как во времена групп, действовавших по директивам определенных кругов, так и при тандеме НФА-Мусават, незаконно, антидемократическим путем захватившем политическую власть, Азербайджанское государство оказалось лицом к лицу с тенденциями серьезного кризиса и спада. Отсутствие дисциплины, хаос и привычка неподчинения закону, проникшие во все слои политической системы и жизни общества, вызвали серьезный кризис и в системе общественных отношений. С другой стороны, постепенно расширялась захватническая политика Армении против Азербайджана, в результате некомпетентности власти в мае-июне 1993 года политический кризис в стране достиг предельной отметки, возникла угроза гражданской войны и утраты независимости. В этих условиях внимание азербайджанского народа вновь было обращено к великому сыну нашего народа Гейдара Алиева. Взяв на себя и на этот раз спасительную миссию, великий лидер в ответ на требования и настояния народа в очередной раз пришел к власти в нашей стране. Это возвращение заложило основу эры спасения, прогресса, развития и стабильности в истории государственности Азербайджана».

По словам председателя Сахибы Гафаровой, с первых дней руководства независимым Азербайджанским государством великий лидер Гейдар Алиев в соответствии с духом и требованиями исторических условий выдвинул рациональные идеи по формированию новых ценностей в строительстве нового общества, системе общественных отношений и обеспечил их осуществление. Великий лидер являлся не только лидером, привязанным к национально-духовным ценностям, богатой истории и культуре нашего народа, но и новатором-реформатором, наметившим стратегические планы, обеспечившие будущее Азербайджана. В принятых им решениях, программах стратегического развития однозначно и полностью отражены все спектры национальных и гражданских интересов. Она сказала, что Гейдар Алиев как большой организатор, мастерски мобилизовавший ресурсы государства и общества во имя общенациональных целей, сумевший направить национальный потенциал, реализовал проекты и программы стратегического развития, казавшиеся многим недосягаемыми. Великая и неподражаемая личность, он защитил нацию от всех бед, остановил гражданское противостояние, предотвратив распад страны, обеспечил национальное спасение. В нашей стране были сформированы институты и правовая база, необходимые для уверенного продвижения Азербайджанской Республики по пути демократического развития, под непосредственным руководством великого лидера разработана и принята путем всенародного голосования Конституция независимой Азербайджанской Республики. Одновременно были приняты серьезные концептуальные решения в области социальной политики и государственного строительства, обеспечения прав и свобод человека, создана здоровая правовая основа: «Благодаря блестящему таланту гениальной личности - Гейдара Алиева Азербайджан, сохранив на стыке двух столетий и двух тысячелетий национально-духовные ценности, уверенно вступил в третье тысячелетие. Он своими руками создал сегодняшний сильный, могущественный Азербайджан, сохранил и развил его независимость».

Сахиба Гафарова сказала: "Анализируя сегодня успехи Азербайджана, мы особо подчеркиваем одну из выдающихся заслуг великого лидера Гейдара Алиева, которая заключалась в воспитании сильного лидера, который будет успешно развивать Азербайджан после него, поведет нашу страну к достойным вершинам среди государств мира и успешно осуществит начатые в прежние годы крупные проекты, широкомасштабные реформы. Путь развития, который независимое Азербайджанское государство прошло с 2003 года по настоящее время, достигнутые им грандиозные успехи еще раз доказали, какое важное историческое значение имел выбор великого лидера, продемонстрировали, что политический курс общенационального лидера - это единственно правильный путь для устойчивого развития Азербайджана. Период руководства Президента Ильхама Алиева страной вошел в историю Азербайджана как период стабильности и всестороннего развития".

«Укрепление основ молодого государства, эффективность осуществляемой стратегии стали возможны именно благодаря лидерским качествам, таланту, политической воле, дальновидности Президента Ильхама Алиева. Достигнутые Азербайджаном широкомасштабные успехи являются результатом решительной, творческой деятельности главы государства, опирающейся на национальные интересы. Всестороннее развитие нашей страны опирается на серьезные концептуальные основы, во всех областях осуществляются цельные, обоснованные в политическом, экономическом и социальном отношении программы действий. Достижение в эти годы преимущественного развития ненефтяного сектора в нашей стране, создание благоприятных условий для развития свободного предпринимательства, усиление рыночной экономики, привлечение иностранных инвестиций на развитие регионов, успешное исполнение программ регионального развития и расширение географии экономической активности в сторону регионов обусловили серьезные успехи в экономической жизни Азербайджана. Кроме того, в результате выполнения таких важнейших стратегических задач, как создание новых производственных отраслей, реализация глобальных экономических проектов, сохранение макроэкономической стабильности, расширение национального производства и экспорта, построение современной промышленности, Азербайджан стал одной из наиболее динамично развивающихся стран мира в экономическом отношении. Расширение экономических возможностей нашей страны и рост ее экономического могущества сопровождаются осуществлением более эффективных и многосторонних мер социальной защиты. Курс последовательных и устойчивых реформ, проводимый уважаемым Президентом Ильхамом Алиевым, достигнутые экономические успехи служат дальнейшему улучшению благосостояния граждан страны», - сказала председатель Милли Меджлиса.

Она отметила, что неоспоримая роль в сегодняшних широкомасштабных успехах принадлежит Первому вице-президенту Азербайджанской Республики уважаемой Мехрибан Алиевой: «Ее многогранная деятельность вносит весомый вклад в развитие Азербайджана, пропаганду нашей страны в мире. Инициативы уважаемой Мехрибан Алиевой в социальной и гуманитарной сферах, проводимая ею важная работа играют существенную роль в расширении масштабов принимаемых в нашей стране мер социальной зашиты. Также возглавляемый Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева осуществляет успешную деятельность и в деле глубокого изучения, широкой пропаганды богатого наследия государственности общенационального лидера. Доведение до грядущих поколений богатого духовного наследия великого лидера, его идеи азербайджанства, непосредственное участие в еще большем процветании созданного общенациональным лидером независимого Азербайджана, постоянное оказание помощи людям, добрые дела составляют основную цель Фонда Гейдара Алиева и его президента Мехрибан Алиевой. Иными словами, деятельность возглавляемого Мехрибан ханым Фонда Гейдара Алиева опирается на идеи общенационального лидера, вносит исключительный вклад в развитие Азербайджана, осуществление национальных целей. Деятельность Фонда охватывает все сферы общественной жизни страны. Реализуя различные проекты в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и технологий, экологии, социальной и других сферах, Фонд Гейдара Алиева активно участвует в строительстве нового общества, вносит ценный, достойный вклад в социально-экономическое развитие страны. Фонд Гейдара Алиева также осуществляет широкомасштабную деятельность, направленную на сохранение и развитие нашей национальной культуры, доводит до мировой общественности богатое историческое и культурное наследие Азербайджана. Фонд в то же время проводит целенаправленную и последовательную работу в области доведения до мировой общественности азербайджанских реалий».

В заключение Сахиба Гафарова отметила, что независимое Азербайджанское государство, созидателем и основателем которого является общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев, с каждым днем меняется на наших глазах, развивается, уверенно и решительно идет в будущее: «Уверены, что под руководством уважаемого Президента Ильхама Алиева наша страна и впредь будет продолжать независимое, динамичное, всестороннее развитие, современное Азербайджанское государство, являющееся произведением Гейдара Алиева, станет еще могущественнее, богаче, добьется всестороннего развития».

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