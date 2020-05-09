Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента России и дружественный российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин поблагодарил за проявленное внимание и поздравление и в свою очередь передал Президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу поздравления с праздником.
Главы государств провели обмен мнениями о работе, проводимой в области борьбы с коронавирусом, и сотрудничестве наших стран в этом направлении.
В ходе телефонного разговора состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.