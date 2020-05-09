В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека – Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека – Оперативный штаб
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