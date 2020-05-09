В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека, передает в субботу Trend.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Трое скончавшихся, у которых анализы на COVID-19 вышли положительными, были 1942, 1944 и 1956 годов рождения.

На сегодняшний день в стране выявлено 2 422 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 620, скончался 31 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 771 лица, из них состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 41 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане был проведено 188 950 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)