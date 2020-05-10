Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

Политика 10 мая 2020 11:45 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 10 мая в день рождения спасителя нашего народа Гейдара Алиева Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс
Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс
Иламская нефтехимическая компания Ирана увеличила объём производства
Иламская нефтехимическая компания Ирана увеличила объём производства
Иран приостановил импорт продукции оборонпрома Турции
Иран приостановил импорт продукции оборонпрома Турции
Loading Bars
Лента новостей
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи Спорт 12:57
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс. Россия 12:54
В Азербайджане сегодня нестабильная погода Общество 12:37
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла Общество 12:14
Гейдар Алиев был великой личностью, имя которого золотыми буквами вписано в историю – легендарный разведчик Шамиль Сулейманов Политика 12:00
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева Политика 11:45
Более тысячи человек вылечились в Москве после коронавируса за сутки Россия 11:17
В Губе произошло землетрясение Происшествия 11:01
Первый с начала апреля случай заражения COVID-19 выявлен в Ухане Другие страны 10:45
Роб Собхани: Ведущие мыслители международных отношений восхищались Гейдаром Алиевым за его глубокое понимание глобальной геополитики Политика 10:23
Roland Garros может пройти без зрителей Спорт 10:18
Число смертей пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 279 тыс. В мире 10:03
ВС Армении 26 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Гейдар Алиев спас Азербайджан, поставил на путь стабильности и развития во всех сферах – народный художник Омар Эльдаров Политика 09:38
Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова Спорт 09:16
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию США 09:09
Трамп раскритиковал Джорджа Буша США 08:54
В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц Другие страны 08:43
Сехудо сенсационно завершил карьеру после победы на UFC 249 Спорт 08:35
В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19 Кыргызстан 08:27
Жорж Сен-Пьер будет введен в Зал славы UFC Спорт 08:13
Число инфицированных коронавирусом в Казахстане превысило пять тысяч Казахстан 08:05
В Белом доме усилили уборку помещений после заражения сотрудницы коронавирусом США 07:56
ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат" США 07:45
Кровавый нокаут: Каттар сразил Стивенса точным ударом на UFC 249 Спорт 07:39
За сутки в Китае выявлены 14 случаев активного заражения коронавирусом Другие страны 07:24
В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус Другие страны 07:05
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч В мире 06:41
Трамп поздравил UFC с проведением турнира во Флориде США 06:19
Футболисты "Боруссии" Витсель и Джан травмировались на тренировке Спорт 05:51
Nikkei: Mazda запросила у трех банков кредит в $2,8 млрд из-за вызванных пандемией убытков Другие страны 05:29
В Бразилии из-за коронавируса погибли более 10 тысяч человек Другие страны 05:11
Ресторан в Германии раздал посетителям шляпы для соблюдения дистанции Европа 04:44
Ученые заявили, что с Марса на Землю могут попасть новые вирусы В мире 04:17
Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании Европа 03:54
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус США 03:31
Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины Россия 03:14
В UFC подтвердили, что победитель боя Фергюсон - Гейджи встретится с Нурмагомедовым Спорт 02:49
Госдеп постарается продлить оружейное эмбарго против Ирана США 02:21
Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве Россия 02:02
Клубы АПЛ начнут тестировать игроков на коронавирус с 14 мая Спорт 01:38
Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом США 01:19
Пираты в Гвинейском заливе атаковали два судна Другие страны 00:56
Трамп предложил еще одной стране помощь в борьбе с коронавирусом США 00:35
Описано будущее городов в эпоху постпандемии В мире 00:29
Мехрибан Алиева: Для нашего народа Гейдар Алиев был великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана (ФОТО) Политика 00:13
Сегодня 97-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева Политика 00:01
У побережья Филиппин произошло землетрясение Другие страны 9 мая 23:55
В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом, есть погибший Россия 9 мая 23:52
Коронавирус назвали преимуществом для Китая Другие страны 9 мая 23:41
Гейдар Алиев ценил в людях настоящий, истинный талант - народная артистка Хураман Гасымова Политика 9 мая 23:30
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля Европа 9 мая 23:14
В Греции за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом Европа 9 мая 22:58
Глава UFC заявил, что намерен организовать третий бой Миочича и Кормье к августу Спорт 9 мая 22:51
Ночные клубы назвали новым рассадником коронавируса Другие страны 9 мая 22:37
Юлий Гусман: Люди веками будут хранить память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве Политика 9 мая 22:24
Коронавирус выявлен у 1656 российских военных Россия 9 мая 22:09
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса Европа 9 мая 22:00
Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации" В мире 9 мая 21:53
Кубок наций: Теймур Раджабов одержал свою первую победу Спорт 9 мая 21:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 95 тыс. В мире 9 мая 21:13
Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка (ВИДЕО) Социум 9 мая 21:09
СМИ: выход новых AirPods отложен из-за коронавируса В мире 9 мая 21:08
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 9 мая 20:59
Трамп предложил президенту Перу помощь в борьбе с пандемией США 9 мая 20:48
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 89 480 Турция 9 мая 20:37
В Великобритании число случаев заражения коронавирусом превысило 215 тысяч Европа 9 мая 20:32
Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард В мире 9 мая 20:29
В Эфиопии 12 человек погибли из-за наводнений и оползней Другие страны 9 мая 20:13
Арестованы бывший замминистра и начальник Службы минкультуры Политика 9 мая 20:02
Футболист "Барселоны" Юмтити получил травму Спорт 9 мая 20:01
Бывший чемпион мира по боксу Мэйуэзер заявил, что не планирует возобновлять карьеру Спорт 9 мая 19:44
Назван возможный срок открытия границ Европы Европа 9 мая 19:40
Портал: Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19 В мире 9 мая 19:32
В Болгарии разбился частный самолет Другие страны 9 мая 19:24
Во Франции ношение масок на вокзалах станет обязательным с 11 мая Европа 9 мая 19:07
В Литве разбился самолет Другие страны 9 мая 18:52
Рамин Байрамлы: Разработаны проекты по возобновлению и графику работы кафе и ресторанов в период пандемии Общество 9 мая 18:45
Открытие крупных торговых центров до конца мая не ожидается Общество 9 мая 18:37
Рамин Байрамлы: Мы наблюдаем заражение коронавирусной инфекцией в групповой форме Общество 9 мая 18:34
Больницы модульного типа могут использоваться как полевые госпитали - TƏBİB Общество 9 мая 18:34
Ханде Харманджы: Азербайджан в силах справиться с пандемией коронавируса Общество 9 мая 18:29
"День Победы" на азербайджанском языке в рамках международной акции (ВИДЕО) Социум 9 мая 18:06
Карантинный режим может быть смягчен для людей старше 65 лет Общество 9 мая 18:03
Сегодня большинство случаев заражения в Баку приходится на Ясамальский район - Оперативный штаб Общество 9 мая 18:02
Рамин Байрамлы: В Азербайджане показатель инфекции, ввезенной из-за рубежа, составил 9,1% Общество 9 мая 17:55
TƏBİB призвал родителей не собираться перед зданиями, где будут проходить экзамены Общество 9 мая 17:49
Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет дефицита защитных масок Общество 9 мая 17:44
TƏBİB обратится в Оперативный штаб для введения ограничений в праздничные и выходные дни Общество 9 мая 17:41
Председатель TƏBİB: Коронавирус выявлен среди соотечественников, прибывших из России Общество 9 мая 17:28
Рамин Байрамлы: Факты инфицирования коронавирусом выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Абшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване Общество 9 мая 17:26
Рамин Байрамлы: В Азербайджане впервые в лечении зараженных коронавирусом применена иммунная плазма Общество 9 мая 17:24
В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека – Оперативный штаб Политика 9 мая 17:08
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 9 мая 17:00
Севиль Микаилова: Фашистский идеологический курс в Армении защищается на уровне государственной политики Политика 9 мая 16:57
Помним! Не дадим забыть! – трогательный ролик ко Дню Победы (ВИДЕО) Социум 9 мая 16:41
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Таджикистана Политика 9 мая 16:30
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО) Политика 9 мая 16:25
В Азербайджане онлайн в соцсетях проходят акции "Бессмертный полк" и "Вспомни Победу" (ВИДЕО) Социум 9 мая 16:06
Обзор нефтегазовых операций в Азербайджане за первый квартал 2020 года Энергетика 9 мая 15:57
Все новости