Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево на территории бывшего йодо-бромного завода в Сураханском районе Баку в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, передает Trend.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
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