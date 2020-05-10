Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:00)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю дня рождения великого лидера Гейдара Алиева посадили деревья на территории бывшего йодо-бромного завода в Сураханском районе Баку.

Как сообщает Trend, с 2018 года по поручению главы государства на этой территории начались очистка и восстановление 167 гектаров земли от пластовых вод, нефтяных, соляных, йодных и других отходов.

Отметим, что в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане уделяется особое внимание улучшению экологической обстановки, созданию новых озеленительных зон, лесных массивов, расширению площади имеющихся зеленых насаждений. Основа этой политики в нашей стране была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Общенациональный лидер во все времена руководства Азербайджаном придавал огромное значение охране окружающей среды, обогащению природного ландшафта территорий с небольшим количеством зеленых насаждений, в том числе Баку и Абшеронского полуострова, полосами озеленения, лесопарками, превращению нашей столицы в зеленый город. Особое внимание в осуществляемой сегодня в нашей стране государственной политике уделяется решению экологических вопросов, реализуются важные проекты с целью достижения устойчивой защиты экологической среды.

Важный вклад в работу, осуществляемую в Азербайджане в области улучшения экологической обстановки, внес и Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Мехрибан Алиевой. По инициативе первой леди в 2019 году в ходе акции, посвященной юбилею поэта-мыслителя Имадеддина Насими, в один день было посажено 650 тысяч деревьев, что позитивно отразившись на экологической обстановке в Азербайджане в целом, способствовало увеличению масштабов озеленительных зон. Своим значением отличаются и инициированные вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой проекты, рассчитанные на оздоровление экологической среды, расширение масштабов зеленых насаждений.

Особое внимание на государственном уровне уделяется вопросу оздоровления экологического состояния территорий, загрязненных нефтяными и другими производственными отходами, земель, остающихся под пластовыми водами. На сегодняшний день в этом направлении реализовано много успешных проектов. Один из проектов, осуществляемых в области оздоровления экологической среды на Абшеронском полуострове, связан с полигоном отходов бывшего йодо-бромного завода на территории Сураханского района, загрязненный опасными отходами. Прежде эта территория не отвечала экологическим нормам и требованиям. В результате проделанной работы в настоящее время экологическое состояние территории полностью отвечает нормам.

На первой стадии реализуемого здесь проекта – в 2018-2019 годах здесь территория площадью 67 гектаров была очищена от йодо-бромных и других нефтяных отходов, сооружены дренажная и оросительная системы, на территории посажено более 52 тысяч саженцев различных деревьев и кустарников, создан большой лесопарк. В настоящее время на остальной площади в 100 гектаров данной территории продолжается процесс осуществления второй стадии проекта. В 2020 году на очищенных территориях планируется высадить 82 тысячи саженцев эльдарской сосны, европейских маслин, вечнозеленого кипариса, аризонского кипариса и других вечнозеленых деревьев и кустарников. В результате реализации проекта оба направления вдоль Зыхского шоссе из Международного аэропорта Гейдар Алиев в сторону Баку станут озеленительной полосой.