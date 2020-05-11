Дед Никола Пашиняна оказался приспешником нацистов - ФОТО

БАКУ /Trend/ - Дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказался коллаборационистом, сотрудничавшим с нацистами в годы Второй Мировой Войны.

Армянские журналисты стали изучать личность предка армянского премьера, которому сам Пашинян посвятил пост в соцсети Фейсбук.

В частности, об этом написал сайт Iravunk.com, посвятив теме статью под заголовком «Сотрудничал с врагом, погиб»: данные о Николе Пашиняне-старшем».

Все началось с того, что в 75-летнюю годовщину Великой Победы, когда люди делятся фотографиями и историями своих дедов в социальных сетях, премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже решил опубликовать фото своего деда-"ветерана" и и сделал запись: «Никол Пашинян, 1913-1943. Служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная слава павшим за Родину».

Однако под публикацией премьера сразу же появились комментарии о том, что Никол Вартанович Пашинян воевал в рядах нацистской армии, а именно - в легионе, которым руководил Гарегин Нжде.

Документ, в котором сотрудничество Никола Пашиняна с врагом нашло свое подтверждение, также был обнаружен внимательными пользователями соцсети.

Так, на сайте «Мемориал» (www.obd-memorial.ru), в данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период, созданном по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 году, действительно содержатся данные о Николе Пашиняне, абсолютно совпадающие с данными, опубликованными армянскими СМИ.

"Сразу после этого на сайте минобороны Армении появилась информация о том, что якобы из села Енокован на войне участвовали два Никола Пашиняна. Один из них служил в рядах СС, другой - в армии СССР. Мол, дед премьера не был сторонником нацистов", - пишут армянские СМИ.

Даже официальное опровержение минобороны Армении не убедило пользователей соцсетей. Поток комментариев о том, что дед Никола Пашиняна был сторонником нацистской Германии и, что власти сфальсифицировали архивные данные, продолжился.