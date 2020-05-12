Комитет по науке и образованию Милли Меджлиса провел онлайн-заседание
БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялось онлайн-заседание парламентского комитета по науке и образованию Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Председатель комитета Бахтияр Алиев отметил, что на повестке дня был законопроект о внесении изменений в законы «Об образовании» и «О государственной пошлине» (в третьем чтении).
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