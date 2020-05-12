Фикрет Садыхов: Факт сотрудничества деда Никола Пашиняна с фашистами позор для Армении

БАКУ /Trend/ - Факт сотрудничества деда Никола Пашиняна с фашистами позор для Армении.

Об этом во вторник сказал Trend политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, Пашинян выдает себя за демократа: "Но ситуация раскрывает сущность Пашиняна, показывая миру, что этот вовсе не так. Во-первых, возведение шестиметрового памятника палачу Нжде в центре Еревана говорит о том, что страна пропагандирует фашизм. Несмотря на протесты, этот памятник все еще не снесен. Во-вторых, дед Пашиняна воевал в фашистских подразделениях против Советского Союза. Руки этого палача запачканы кровью".

Политолог отметил, что наличие деда-фашиста, памятник нацисту Нжде в центре Еревана, а также либеральное отношение к героизации приспешников фашистов - вкупе красноречиво характеризуют армянского премьера.

"Если в Армении осталось хоть пять здравомыслящих людей, они должны выразить протест Пашиняну. И, по-моему, протесты уже начались. Как сообщается, политические силы уже объединяются против Пашиняна".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)