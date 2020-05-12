Состоялось онлайн-заседание комитета по науке и образованию парламента Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось онлайн-заседание парламентского комитета по науке и образованию Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Председатель комитета Бахтияр Алиев отметил, что на повестке заседания законопроект о внесении изменений в законы «Об образовании» и «О государственной пошлине» (в третьем чтении).

По его словам, законопроект подготовлен в связи с вопросами, вытекающими из указа главы государства от 29 декабря 2019 года № 907, согласно которому при минобразования было создано Агентство по обеспечению качества в образовании и утвержден его устав. Он отметил, что поправки, предлагаемые в закон «Об образовании», связаны с этим.

В свою очередь поправки, предлагаемые в закон «О государственной пошлине», связаны с изменениями, предлагаемыми в закон «Об образовании». Так, поскольку признание зарубежных документов определено в качестве платной услуги, в закон "О государственной пошлине" вносится поправка, и госпошлина за признание зарубежных дипломов отменяется.

В заседании приняли участие члены комитета Муса Гасымлы, Агия Нахчыванлы, Ульвия Агаева, Тамам Джафарова, Кямиля Алиева, Афет Гасанова, Рафаэль Гусейнов, Анар Искендеров, Парвин Кязимзаде, Эльдар Гулиев, Мушфиг Мамедли и Фатма Йылдырым.

Вопрос был единогласно рекомендован на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)