Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе встречи в формате видеоконференции министров иностранных дел стран-членов СНГ сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.