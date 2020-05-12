Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе встречи в формате видеоконференции министров иностранных дел стран-членов СНГ сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
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Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО)
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