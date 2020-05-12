Эльмар Мамедъяров: Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МИД, об этом 12 мая в ходе заседания глав МИД стран СНГ в формате видеоконференции сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.